【夜期時段】即月期指最新報２４９４５點，跌４５點，高水２１點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４９７５點，跌１５點，高水
５１點，最新報２４９４５點，跌４５點，高水２１點，合約成交３４４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８８１０點，跌１點，高水２０點，最新報８７９５點，跌
１６點，高水５點，合約成交５８２張。
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