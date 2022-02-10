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即市新聞

10/02/2022 19:20

《再戰明天》英國公布第四季ＧＤＰ，德國公布ＣＰＩ

　　《經濟通通訊社１０日專訊》英國公布第四季ＧＤＰ，及德國公布ＣＰＩ，料為周五（１１
日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，本港時間１１日６：３０ａｍ，澳洲央行總裁洛威面向眾議院經濟
常務委員會發表講話。８：００ａｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在斯坦福經濟政策研究所
（ＳＩＥＰＲ）線上會議上發言。４：０５ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森參加主題為「可持續金
融：歐洲有足夠的雄心嗎？」小組討論。

＊美國公布密大消費者信心指數＊

　　數據方面，周五本港時間３：００ｐｍ，英國公布第四季出口，季率料由下滑３﹒５％改善
至升６﹒３％；第四季國內生產總值季率升幅料維持於１﹒１％，年率升幅料由６﹒８％收窄至
６﹒４％；第四季進口季率升幅料由１﹒１％擴大至２﹒４％；１２月服務業指數月率料由
０﹒７％逆轉至下滑０﹒７％；１２月工業生產月率升幅料由１％收窄至０﹒１％，年率升幅料
由０﹒１％擴大至０﹒６％。同一時間，德國公布１月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒５％
收窄至０﹒４％，年率升幅料由５﹒３％收窄至４﹒９％；１月批發物價。本港時間
１１：００ｐｍ，美國公布２月密歇根大學消費者信心指數，料由６７﹒２降至６７。
　　在本港，明日公布業績的公司有：華建（００４７９）、華夏能源（０８００９）、創意數
碼（０８０７８）、金滙教育（０８１６０）、醫匯（０８１６１）、英記茶莊（０８２４１）
、安悅（０８２４５）、中金科技（０８２９５）、大地教育（０８４１７）等。（ｗａ）

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