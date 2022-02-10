【新冠肺炎】傳政府正篩選酒店以安置無癥狀新冠肺炎患者

《經濟通通訊社１０日專訊》據《南華早報》引述知情人士表示，隨著公共治療設施達到接
納極限，香港正在篩選酒店以安置無癥狀新冠病毒感染者。如果用盡了所有其他選項，讓這類患
者居家隔離將是最後的手段。報道又指，政府將在找到合適的物業後宣布更多細節。（ｓｌ）
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