【新冠肺炎】傳政府正篩選酒店以安置無癥狀新冠肺炎患者

《經濟通通訊社１０日專訊》據《南華早報》引述知情人士表示，隨著公共治療設施達到接

納極限，香港正在篩選酒店以安置無癥狀新冠病毒感染者。如果用盡了所有其他選項，讓這類患

者居家隔離將是最後的手段。報道又指，政府將在找到合適的物業後宣布更多細節。（ｓｌ）

