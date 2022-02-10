【新冠肺炎】新世界捐贈２０萬套快速抗原檢測包予基層人士

《經濟通通訊社１０日專訊》新世界發展（０００１７）宣布，因應第五波疫情肆虐全港，

市民對病毒檢測需求甚殷，社區檢測中心輪候需時，故決定與本港初創獨角獸、基因及診斷檢測

公司Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ合作，捐贈２０萬套快速抗原檢測包，當中６間非牟利機構會率先於本

月下旬，推薦及甄選服務對象及安排發放方式，陸續轉贈至有需要的基層人士，紓緩他們購買檢

測套裝的經濟負擔。

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，今次與Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ合作，除了紓緩社會對快速檢

測包的殷切防疫需求外，亦體現香港初創企業對社會的貢獻。集團希望為基層大眾提供快速抗原

檢測包，令他們在病毒陰霾下，少一點擔憂，亦減少生活負擔。

Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ行政總裁兼創辦人楊聖武表示，正努力增加快速檢測套裝的生產量，務

求在未來數月向社區提供逾百萬套包括Ｃｉｒｃｌｅ ＨｅａｌｔｈＰｏｄ等快速測試套裝。

是次免費捐贈的快速抗原檢測包已獲美國食品及藥物管理局的緊急使用許可，亦在澳洲及新

加坡等地獲相關當局認可使用。新世界及Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ將於本月下旬起，將首批快速檢測

包陸續捐贈予６間非牟利機構，當中包括基督教香港信義會社會服務部、香港路德會社會服務處

、香港社區組織協會、香港基督教女青年會、兒童癌病基金及聖雅各福群會。有關機構將因應情

況自行向有需要的服務單位，如安老及護理院舍員工，以及需要定期病毒檢測的行業如清潔、保

安、餐飲業的從業員，以至獨居長者及長期病患人士等，以合適的方式盡快發放檢測包。

此外，新世界及Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ亦會向該６間非牟利機構，捐出５０套快速檢測系統

Ｃｉｒｃｌｅ ＨｅａｌｔｈＰｏｄ及５００套一次性分子檢測組合，予有關機構的職員使用。

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