【新冠肺炎】領展料疫苗通行證額外增聘人手數目較原先預期少

《經濟通通訊社１０日專訊》領展房產基金（００８２３）早前表示需增聘千名保安應付疫

苗通行證，領展行政總裁王國龍在網上會議表示，相信現時在增聘人手方面不需達到原先估計的

數字，將會有少量的人手增加來配合新安排，因為在原先估計時未有足夠資料去確定在不同物業

中需要多少人來應付安排，而昨日在食衛局相關官員澄清後，對當中的人手要求有較明確的說明

。



＊收緊社交距離措施對集團租金收入帶來影響＊



對於收緊社交距離措施對租戶的影響，他指出，相關條例收緊一定對租戶造成影響，對於領

展收入亦會造成影響，將會有適度的調整。不過領展在過去兩年中亦有相關經驗，也一直在租金

等方面幫助租戶渡過難關，而過去兩年內儘管有租戶離場，但亦能很多有新租客到來，有助出租

率維持在高水平，希望可以在出租率方面能吸引更多好租客進駐商場。

被問及領展對租戶的支援措施，他回應指，租戶所受的影響與收緊措施的時間長短有關，暫

時難以估計限制會維持多久，領展正在就有關支援方面進行研究。

領展首席策略總監丘兆祺補充，領展過去都一直有幫助租戶的措施，而在近一兩星期才開始

收緊相關措施，支援措施需考慮到社交限制措施的長短，如果相關限制措施為時較短，而租戶受

影響程度減低，相應的支援亦可以減少。（ｂｎ）



