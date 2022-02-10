【新冠肺炎】英國金融時報：文華東方擬安排行政團隊暫時遷離香港

《經濟通通訊社１０日專訊》據英國《金融時報》報道，國際豪華酒店連鎖集團文華東方計
劃安排行政團隊暫時遷離香港以外的地區工作。
文華東方行政總裁Ｊａｍｅｓ Ｒｉｌｅｙ指，由於香港疫情防控措施嚴格，認為非常不適
宜讓其團隊留港工作。他又指，其營運總監１５個月前已離開香港，並沒有打算讓他回港。
（ａｃ）
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