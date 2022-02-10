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10/02/2022 15:18

【新冠肺炎】教育局第二輪教師《基本法》測試延至３月２６日舉行

　　《經濟通通訊社１０日專訊》教育局宣布，因應疫情嚴峻，原定於本月２６日為公營學校新
聘任教師舉行的第二輪《基本法》測試將會延期至３月２６日舉行，先前選取的時段和考場所屬
地區將維持不變，考生毋須另行申請或更改已提交的選擇，教育局會以電郵通知所有報名人士有
關安排。（ｈｙ）

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