【新冠肺炎】教育局第二輪教師《基本法》測試延至３月２６日舉行

《經濟通通訊社１０日專訊》教育局宣布，因應疫情嚴峻，原定於本月２６日為公營學校新

聘任教師舉行的第二輪《基本法》測試將會延期至３月２６日舉行，先前選取的時段和考場所屬

地區將維持不變，考生毋須另行申請或更改已提交的選擇，教育局會以電郵通知所有報名人士有

關安排。（ｈｙ）

