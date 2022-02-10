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即市新聞

10/02/2022 16:50

《小傳日記》泡泡瑪特小Ｖ彈，而家低吸有得賺？

　　《小傳日記》魚缸臨到兩萬五關口前，都要經歷一輪心大心細，上好定唔上好呢？好友淡友
都等緊消息，就睇吓今晚花旗國公布個ＣＰＩ數據，聽日會幫邊一邊啦！
　　今日浪嚟浪去嘅除咗魚缸之外，隻泡泡瑪特（９９９２）今日都來回又折返！今朝低開近兩
個巴仙之後就係咁嘔泡，成個上晝都捱沽，午前就創咗３４﹒３５銀上市新低，無咗成一成一！
不過食完個飯之後就重生喇，下晝就有買盤湧入撐住，不斷收窄跌幅，最終收報３７﹒４５銀，
跌少過３巴仙，小時圖呈Ｖ形反彈。
　　不過今日點解走勢會咁犀利呢？計返舊年泡泡瑪特就係３月尾先出業績，不過之前就無試過
出盈喜或者盈警，唔知係咪準備出盈警或者盈喜，所以今日先會咁玩呢？睇返今日全日主動買沽
比率係５２％比４８％，每宗成交額大過一球嘅大戶成交主動買沽就係４３％比５７％，雖然今
日大戶嘅主動沽盤好似勁啲，但綜合過去５日嘅大戶成交主動買沽就去到成６８％比３２％，反
映過去５日大戶其實都好積極吸貨，而今日最終支陰陽燭係「槌仔」，全日成交量仲係今年以來
第二高，短線走勢都利好！
　　睇返１１月泡泡瑪特公布嘅第三季表現，喺疫情同監管之下，公司第三季度整體收益按年都
多咗７５巴仙以上，各項收益都有所上升，所以全年表現都應該幾好，以而家咁低殘嘅價位計，
其實都幾值博。請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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