《小傳日記》泡泡瑪特小Ｖ彈，而家低吸有得賺？

《小傳日記》魚缸臨到兩萬五關口前，都要經歷一輪心大心細，上好定唔上好呢？好友淡友

都等緊消息，就睇吓今晚花旗國公布個ＣＰＩ數據，聽日會幫邊一邊啦！

今日浪嚟浪去嘅除咗魚缸之外，隻泡泡瑪特（９９９２）今日都來回又折返！今朝低開近兩

個巴仙之後就係咁嘔泡，成個上晝都捱沽，午前就創咗３４﹒３５銀上市新低，無咗成一成一！

不過食完個飯之後就重生喇，下晝就有買盤湧入撐住，不斷收窄跌幅，最終收報３７﹒４５銀，

跌少過３巴仙，小時圖呈Ｖ形反彈。

不過今日點解走勢會咁犀利呢？計返舊年泡泡瑪特就係３月尾先出業績，不過之前就無試過

出盈喜或者盈警，唔知係咪準備出盈警或者盈喜，所以今日先會咁玩呢？睇返今日全日主動買沽

比率係５２％比４８％，每宗成交額大過一球嘅大戶成交主動買沽就係４３％比５７％，雖然今

日大戶嘅主動沽盤好似勁啲，但綜合過去５日嘅大戶成交主動買沽就去到成６８％比３２％，反

映過去５日大戶其實都好積極吸貨，而今日最終支陰陽燭係「槌仔」，全日成交量仲係今年以來

第二高，短線走勢都利好！

睇返１１月泡泡瑪特公布嘅第三季表現，喺疫情同監管之下，公司第三季度整體收益按年都

多咗７５巴仙以上，各項收益都有所上升，所以全年表現都應該幾好，以而家咁低殘嘅價位計，

其實都幾值博。請請！



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