《投資原理－陳榮達》消費升級國策扶持，體品行業投資價值續釋放

《投資原理》通脹持續高企令美股已成強弩之末，美國聯儲局早前宣布年內有大機會加息三

至四次，加上同時減少買債及縮減資產負債表，估值仍處於歷史高位的美股，已調整完畢恐怕是

言之尚早，意味環球投資環境仍充滿挑戰。上文提到，個別板塊在國策支持下不乏投資機遇，隨

著中國消費持續轉型升級，北京冬奧又正值舉行，成都世界大學運動會及杭州亞運亦分別今年６

月及９月舉行，預期可帶動體育用品銷售上漲，相關股份值得作部署。

中國政府早前發布２０２１經濟總結報告，去年國內生產總值（ＧＤＰ）在疫情下仍錄得

８﹒１％的增長，高於官方設定的６％目標。消費繼續成為經濟增長引擎，去年全年社會消費品

零售總額４４﹒１萬億人民幣，按年增長１２﹒５％，最終消費支出對經濟增長貢獻率達

６５﹒４％。踏入２０２２年，中國經濟仍需繼續面對放緩風險，但在穩經濟的前提下，而消費

又是國內經濟持續發展的重要元素，預期中央有機會適時推出利好消費的政策。

內需市場方面，自２０２０年起，受到多個因素推動，包括「國潮」的崛起及高端化，運動

服裝已成為過去幾年增長最快的消費品之一。雖然疫情亦正值於２０２０年開始爆發，但國內民

眾漸漸提高對健康的意識，而國家亦提倡積極參與體育鍛煉，為中國運動服裝市場帶來推動作用

，因此疫情亦成為該行業的其中一個增長元素。



＊疫情致外資品牌陷供應鏈瓶頸危機＊



近年國內體育用品公司積極將銷售渠道改革更新及強化品牌形象，並進一步發展其產品種類及

擴闊海外收入來源，包括收購外資品牌，將高端元素融入運動休閒產品中，從而吸引更多的年輕

消費者追捧，加上運動產業獲不少政策支持，國產品牌開始有能力打破外資運動品牌長期在中國

體育用品市場的領導地位。東南亞已逐漸取代中國成為運動用品的主要生產國家，惟受疫情影響

，對該地區的製造業供應鏈造成嚴重打擊。



＊國產品牌崛起，市場份額直逼外資品牌＊



Ａｄｉｄａｓ早前指出，受疫情的封鎖措施打擊，令越南工廠陷入停產，加上受中國消費者

的抵制衝擊，導致去年第三季大中華區銷售按年下滑１５％。Ｎｉｋｅ於去年底公布的，截至

１１月底止第二季度，由於西方品牌在中國遭到抵制，大中華區銷售按年下滑兩成。

隨著「過江龍」在中國的地位江河日下，在消費升級的帶動下，內地消費者更傾向支持國貨

，據Ｅｕｒｏｍｏｎｉｔｏｒ的數據顯示，２０２０年國產體育用品龍頭在中國的市佔率升至

１５﹒４％，與第二名ａｄｉｄａｓ的１７﹒４％市佔率收窄至僅兩個百分點；Ｎｉｋｅ則以

２５﹒６％的市佔率位居榜首。另外，去年初爆發的「新疆棉事件」令國潮復興更加熾熱，相信

國產品牌的市佔率應有進一步上升的空間。

北京冬奧適逢於農曆新年期間舉行，全國各地掀起冰雪運動熱潮，氣氛上均利好體育用品行

業。據國家稅務總局本周初發布的增值稅發票數據顯示，農曆新年期間，全國體育用品、體育相

關服務銷售收入按年分別增長３２﹒４％和１﹒４倍，北京、河北作為冬奧賽事的主要舉辦地點

，兩地體育用品、體育相關服務銷售收入分別按年飆升３﹒４倍及４﹒４倍。

總括而言，國產運動產品持續走向中高端，相信具品牌號召力的零售商可以將上升的經營成

本轉嫁予消費者，在通脹壓力下，國內體育用品品牌有條件加價來維持甚至提升毛利率。政策方

面，中央推出一系列提振內需措施及鼓勵國民運動，加上在國潮文化帶動下，已有能力從外資品

牌手上搶奪更多市場份額，有望帶動行業估值不斷提升。

《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



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