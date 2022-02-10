《威少看世界－張少威》谷愛淩的成長軌跡能複製嗎？

《威少看世界》出生在舊金山的中美混血兒谷愛淩，在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台項目

為中國代表團奪得金牌，在中國內地人氣飆升，刮起一股「谷旋風」，同時也引發海內外媒體和

民眾的網上熱議。海外媒體對她的國籍問題窮追不捨，因為她生長在美國，１６歲以前代表美國

參加國際比賽，之後轉為代表中國參加國際比賽。中國內地的媒體和網民除了讚揚谷愛淩技高貌

美為國爭光，更關注的是她全面發展的成長軌跡，探討是哪些因素讓這個１８歲女生如此優秀，

既能用挑戰極限的高難動作贏得奧運金牌，還能用三年時間讀完四年高中，憑近乎完美的ＳＡＴ

成績考入史丹福大學。身處「風口」的谷愛淩在賽場外表現得成熟、大度，給人留下深刻印象。



＊外媒提問國籍，回答精準得體＊



早在北京冬奧開幕之前，美英等國的媒體就發表過長篇報導，講述谷愛淩的成長經歷和她在

自由式滑雪項目上的優異成績，同時也報導了她從代表美國轉成代表中國的過程。雖然谷愛淩反

覆說過多次，她非常感激美國教練和滑雪協會對她的培養，也感謝中國團隊給予她的幫助，但在

中美對抗的環境下，想借題發揮的大有人在。霍士電視台的主持人日前與他的嘉賓一起批評谷愛

淩「忘恩負義」，還有美國人罵她「賣國」。

在谷愛淩贏得金牌後的官方記者會上，多位記者輪流提出有關她的國籍和網上輿論的問題。

谷愛淩非常有技巧地回答說，我每年都有三成時間在中國，在大跳台上能看到我北京的家，我對

中美文化都有了解，也能說流利的中國話。我覺得體育運動是為了團結人們，沒必要扯上國籍問

題來分化大家，在中國我覺得我就是中國人，在美國我感覺我就是美國人。

另一位記者問，你想用體育團結人們，但你如何回應美國人在網上對你的批評？谷愛淩的回

答是：「我並不能讓所有的人都開心，我只有１８歲，我在這裡享受比賽，享受我的生活，我管

不了別人是否開心。我在盡我所能，希望用我的行動帶來積極的改變。我知道我是心地善良的，

而我做的每個決定都是為了更大的共同利益。如果有人不相信這就是我的初衷，那只能說明他們

沒有足夠的同理心去理解別人的善意。」

其實，提問的記者可能非常清楚，按照中國和美國的法律來推斷，谷愛淩應該是沒有放棄美

國國籍，但既然她已經取得了中國國籍，符合國際奧委會的規定，她就能夠代表中國參加比賽。

記者無非是想從她自己口中證實這一事實，因此谷愛淩這番話雖能自圓其說，但記者不會滿意。

然而，從態度到用詞，谷愛淩給人的感覺是坦坦盪盪，心裡怎麼想就怎麼說出來，毫不做作，這

對一位剛剛高中畢業的女孩來說是非常難得的。



＊成長環境寬鬆，母系基因強大＊



看了一個紀錄片後，我感覺谷愛淩在記者會上說的是實話，因為她平時做事也能為他人著想

。那個紀錄片拍的是前年６月，在美國俄勒岡州胡德山冰川雪場，新冠疫情爆發後谷愛淩第一次

上山滑雪訓練，此前被逼中斷了四個月。贊助商派人來拍她訓練的紀錄片，可當時山上天氣不太

好，跳台有點不安全。「我感覺有點兒壓力，我想做到最好，想滑得精彩一點兒，不想讓他們白

來」。用北京口音說這話時，谷愛淩只有１６歲，面對惡劣天氣，她想到的是自己如何才能對得

起他人付出的努力，這就是她的思維方式和做人態度。

谷愛淩不僅口齒伶俐，中英文都是母語，而且思路敏捷，情商很高，自律性強，能將這些優

秀品質集於一身，這在她的同齡人中實屬罕見。因此她讓很多家中有小孩的中國母親著迷，社交

媒體上也出現了熱烈的討論。除了各種讚嘆和點評，可能還有一個未說出口的問題，它涉及到家

長們心中的終極願景：有可能為自己的孩子複製出類似谷愛淩的成長經歷嗎？

谷愛淩生長在單親家庭，母親谷燕先後畢業於北大和史丹福，外婆馮國珍畢業於上海交大，

她們都是有成就的專業人士，但卻沒有一早給谷愛淩制定人生規劃。她們給了她全部的愛，也給

了她各種選擇的機會，讓她嘗試不同的體育運動，參加各類課外活動，培養她的氣質和自學能力

。谷燕是滑雪教練，谷愛淩從小跟她上山滑雪，但谷燕還讓女兒學鋼琴和芭蕾、學騎馬、練長跑

、打籃球、踢足球。為了練滑雪，谷燕開八小時汽車接送她去滑雪場，暑假還帶她回北京參加奧

數補習，所以谷愛淩數學成績一直很好。在紀錄片中，谷愛淩說她的競爭之心受外婆影響，因為

外婆很好勝，總鼓勵她做到最好，但媽媽並不想讓她做「完人」。考進史丹福是谷愛淩「比到北

京參加奧運會更早就定下的目標」，但谷燕卻說，入不入名校不重要，重要的是不能停止學習。

強大的基因造就出優秀的後代，一些望子成龍望女成鳳的家長可能難免有點失落，網上一篇

文章的題目道出了這種感覺：「谷愛淩，海澱孩子的天花板」。海澱是清華北大等一流大學和高

科技公司雲集之地，也是北京產生高考狀元最多的區，但今天海澱的中學生能像谷愛淩那樣有一

個全面發展的外部環境嗎？像她那樣追求理想、保持自我、享受生活？像她那樣實話實說、從容

應對外國記者？谷愛淩可能真是一塊天花板，要再往上突破恐怕還需社會進步和幾代人的努力。

《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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