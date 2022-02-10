《鍾之日記》平台巨頭齊座談，「寧王」累深市跌

《鍾之日記》２月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



市場聚焦周四出爐的美國１月份通脹數據，加上內地股市早段再度走弱，連累港股今日高開

後一度倒跌逾百點，兩萬五關得而復失。恒指高開２２０點，報２５０５０，但已是今早高位所

在，受Ａ股拖累，港股兩萬五關得而復失，之後更升勢不保，最多倒跌１８０點，低見

２４６４９。午後初段變化不大，但內地股市尾段拗腰，滬指高收５點，錄四連升，帶動港股由

跌轉升，收市升９４點或０﹒３８％，報２４９２４。大市全日成交１２９１﹒３億元。國指收

報８７８９點，升６６點或０﹒７６％。恒生科指收報５６６６，升３１點或０﹒５６％。



＊滬指四連升，「寧王」曾穿５００元＊



被稱為「寧王」的創業板股王寧德時代（深：３００７５０），近日因業界競爭及美國制裁

猜想下股價一直插水，今日更一度暴跌７﹒８％至穿５００元（人民幣．下同）大關，是去年

１０月以來新低，全日收跌５﹒３％，報５１８﹒１元，市值蒸發近７００億。

寧王總市值相當於創業板市值第二、三、四名公司的總和，重磅股暴跌拖累創業板指午後曾

瀉３％穿兩千八，全日則跌１﹒９８％，報２８２６﹒５２點；金融、地產股托市，煤炭股倒升

，幫助滬綜指虎年開局四連升，今日升０﹒１７％，報３４８５﹒９１點，深成指則跌

０﹒７３％。

人民銀行進行２００億元７天期逆回購，今日淨回籠１８００億元，本周四日累計淨回籠

６２００億元。兩市全日成交９３６４億元，與上日水平相若。



＊軟銀緩拋售疑慮，阿里連升兩日＊



內地當局近年對互聯網平台實施監管組合拳，監管領域包括壟斷、數據安全、網絡金融、沉

迷遊戲、飯圈文化等等，最近有平台言論審核人員過勞猝死，正正反映了互聯網大廠為迎合監管

而付出了沉重代價。

據報道，中央網信辦日前會同國家發改委、工信部、市監總局召開「促進互聯網企業健康持

續發展工作座談會」，並對騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）、京東

（０９６１８）、小米（０１８１０）、字節跳動等部分網企負責人進行訪談。各巨頭大佬紛紛

表忠，阿里巴巴主席張勇同意規範是為更健康的發展，並推出紓困舉措，助力中小企業發展；騰

訊主席馬化騰表示，未來騰訊將推進可持續社會價值創新，在規範發展中做優做強。

市場一直關注外資對中概科技股的態度，近日阿里巴巴受軟銀減持疑雲拖累股價走低，不過

軟銀最新表示，阿里巴巴額外註冊１０億份美國預託證券股份（ＡＤＳ），這與任何軟銀交易無

關，舒緩了外界疑慮。摩通發表研究報告，預期消息近期對阿里股價有正面反應，維持阿里「增

持」評級，目標價１７５元。阿里全日股價升２﹒９％，報１２２﹒２港元。

其他科網股方面，嗶哩嗶哩（０９６２６）升４﹒５％，京東集團升１﹒３％，網易

（０９９９９）升０﹒８％，小米揚０﹒６％，騰訊揚０﹒３％，快手（０１０２４）則跌

０﹒２％。



＊傳多區房貸利率降，內房股跑出＊



據《證券時報》報道，內地為減輕買家負擔，多個地區房貸利率出現下調，其中在深圳首套

房貸利率為４﹒９％，二套房貸利率為５﹒２％，比去年底首套房房貸利率為５﹒１％，二套房

為５﹒６％，明顯回落。

內房股走高。龍光（０３３８０）澄清更換核數師屬謠言，股價飆９﹒７％；雅居樂

（０３３８３）炒高８﹒３％；富力（０２７７７）、合景（０１８１３）均飆近８％；世茂

（００８１３）彈高１２﹒４％；剛進行組織架構調整的融創（０１９１８）揚一成一；旭輝

（００８８４）也彈高７﹒７％。一線方面，中海外（００６８８）揚３﹒８％；潤地

（０１１０９）漲２﹒９％；萬科（０２２０２）升３﹒３％；龍湖（００９６０）走高

１﹒４％；碧桂園（０２００７）升４﹒５％。恒大（０３３３３）主席許家印表明還債不能靠

賤賣資產，股價升５﹒４％。

內媒引述中國恒大６日「保交樓新年開工動員」大會內容，會議上恒大常務副總裁梁偉康表

示，恒大今年要實現６０萬套的交樓目標，累計面積約７０００萬平米，意味恒大有近一半的保

交樓項目要在年內完成交付。

物管股亦炒上，尤其二線物管股。世茂服務（００８７３）炒高１４﹒７％；合景悠活

（０３９１３）抽升８﹒５％；時代鄰里（０９９２８）升６％；雅生活（０３３１９）升

５﹒９％；恒大物業（０６６６６） 升４﹒９％：融創服務（０１５１６）走高５﹒４％。



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