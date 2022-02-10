《財金樂道－陳樂怡》留意美國通脹，港股先看２５０００阻力

《財金樂道》美國１月非農就業數據遠勝預期，加上平均時薪增幅高出預期，令市場對於加

息預期升溫，美國十年期債息逼近２厘。環球央行急劇轉鷹，美國即將公布１月通脹數據，若通

脹數據遠超預期，料會進一步推升債息，為風險資產帶來壓力。



＊油價料反覆挑戰１００美元＊



而今年美國中期大選，預期將會再次打中國牌，適逢中美首階段貿易協議屆滿，但中方購買

農產品的進度落後，料會成為美方施加壓力的地方。連帶近期多間中國企業被納入未核實清單，

中美關係為大市潛在下行風險因素。另外俄烏局勢同樣需要關注，若局勢惡化將會增添通脹壓力

。儘管如此，傳統股發力，為港股帶來一定支持，惟不明朗因素仍多，恒指短線先看能否突破

２５０００點阻力水平。

商品市場方面，ＯＰＥＣ＋維持３月溫和增產，未有計劃額外增產。俄烏局勢緊張，市場憂

慮天然氣及原油供應受影響，油價曾創逾７年新高。據報美國願與伊朗就核談判達成協議，但必

須於幾周內完成，否則美方不會重返談判桌。若然雙方談判取成果，將會加大原油供應，引發油

價短期獲利回吐壓力。但由於近年產油設施資本開支有限，令原油供應增幅受限，庫存持續消耗

，支持油價發展。沙特調高油品售價，美國能源部上調油價預測，反映各界看好油價前景。由於

上半年市場供求偏緊，預計油價後市仍會反覆挑戰１００美元水平。



＊關注中銀香港、平保、國壽＊



港股板塊方面，新一輪加息周期料會繼續支持傳統金融板塊，最直接受惠固然是銀行股，淨

息差有望改善，優先考慮息率敏感度較高的中銀香港（０２３８８），中線而言跨境業務的布局

亦可受惠跨境理財通發展。其次，人民幣維持偏強，內房債務憂慮稍降，支持內銀近期走勢向好

。投資者可留意表現落後的內險股，雖然基本因素未見明顯改善，但估值低殘，下行空間有限，

關注平保（０２３１８）及國壽（０２６２８）。

內地穩增長政策加碼，提出適度超前開展基建投資，大型基建項目年初加快上馬，資金流入

低估值的基建建材股。其中，內地工信部、發改委及生態環境部近期聯合發布《關於促進鋼鐵工

業高質量發展的指導意見》，鼓勵行業龍頭企業實施兼併重組，打造多個世界一流超大型鋼鐵企

業集團。同時意見稿提到，嚴禁新增鋼鐵產能。堅決遏制鋼鐵冶煉項目盲目建設，嚴格落實產能

置換、項目備案、環評、排污許可等規定。預計鋼鐵業行業整合將會加快，強者愈強。加上，鋼

鐵股估值偏低，憧憬農曆新年假期過後補庫存，宜作短線操作。另外，個別水泥廠在節後提價，

加價潮料可以提振板塊表現，看好海螺水泥（００９１４）。（信達國際研究部助理經理陳樂怡

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