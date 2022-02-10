【Ａ股外援】中移動入ＭＳＣＩ中國Ａ在岸指數，格力入全股票指數

《經濟通通訊社１０日專訊》指數公司明晟（ＭＳＣＩ）公布最新季度指數評估結果，多個

指數有所變動，變動在２月２８日收盤後起生效。

ＭＳＣＩ中國Ａ股在岸指數（ＭＳＣＩ Ｃｈｉｎａ Ａ Ｏｎｓｈｏｒｅ

Ｉｎｄｅｘｅｓ）將加入４隻股份，當中市值前３大的是中國移動Ａ股（滬：６００９４１）、

中偉新材料（深：３００９１９）、東方生物（滬：６８８２９８）；並剔除３隻股份－－沙鋼

股份（深：００２０７５）、陽光城（深：０００６７１）、ＳＴ國醫（深：０００５１６）。

ＭＳＣＩ中國全股票指數（ＭＳＣＩ Ｃｈｉｎａ Ａｌｌ Ｓｈａｒｅｓ

Ｉｎｄｅｘｅｓ）加入５間公司及剔除５間公司。新加入公司中市值最大的３間分別是格力電器

（深：０００６５１），中偉新材料及在美國上市的陸金所ＡＤＲ。

另外，ＭＳＣＩ中國指數（ＭＳＣＩ Ｃｈｉｎａ Ｉｎｄｅｘ）新納入１０隻標的，分別

為中國能建（０３９９６）（滬：６０１８６８）、華潤微電子（滬：６８８３９６）、三峽能

源（滬：６００９０５）、中偉股份（深：３００９１９）、大秦鐵路（滬：６０１００６）、

格力電器、陸金所ＡＤＲ、容百科技（滬：６８８００５）、杉杉股份（滬：６００８８４）、

天合光能（滬：６８８５９９）。ＭＳＣＩ中國指數本次新剔除了４隻中國股票，均不涉及Ａ股

。剔除的股票包括聲網ＡＤＲ、中國有贊（０８０８３）、宇華教育（０６１６９）、世紀互聯

ＡＤＲ。（ｃａ）



