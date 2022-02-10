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即市新聞

10/02/2022 08:29

【Ａ股外援】中移動入ＭＳＣＩ中國Ａ在岸指數，格力入全股票指數

　　《經濟通通訊社１０日專訊》指數公司明晟（ＭＳＣＩ）公布最新季度指數評估結果，多個
指數有所變動，變動在２月２８日收盤後起生效。
　　ＭＳＣＩ中國Ａ股在岸指數（ＭＳＣＩ　Ｃｈｉｎａ　Ａ　Ｏｎｓｈｏｒｅ　
Ｉｎｄｅｘｅｓ）將加入４隻股份，當中市值前３大的是中國移動Ａ股（滬：６００９４１）、
中偉新材料（深：３００９１９）、東方生物（滬：６８８２９８）；並剔除３隻股份－－沙鋼
股份（深：００２０７５）、陽光城（深：０００６７１）、ＳＴ國醫（深：０００５１６）。
　　ＭＳＣＩ中國全股票指數（ＭＳＣＩ　Ｃｈｉｎａ　Ａｌｌ　Ｓｈａｒｅｓ　
Ｉｎｄｅｘｅｓ）加入５間公司及剔除５間公司。新加入公司中市值最大的３間分別是格力電器
（深：０００６５１），中偉新材料及在美國上市的陸金所ＡＤＲ。
　　另外，ＭＳＣＩ中國指數（ＭＳＣＩ　Ｃｈｉｎａ　Ｉｎｄｅｘ）新納入１０隻標的，分別
為中國能建（０３９９６）（滬：６０１８６８）、華潤微電子（滬：６８８３９６）、三峽能
源（滬：６００９０５）、中偉股份（深：３００９１９）、大秦鐵路（滬：６０１００６）、
格力電器、陸金所ＡＤＲ、容百科技（滬：６８８００５）、杉杉股份（滬：６００８８４）、
天合光能（滬：６８８５９９）。ＭＳＣＩ中國指數本次新剔除了４隻中國股票，均不涉及Ａ股
。剔除的股票包括聲網ＡＤＲ、中國有贊（０８０８３）、宇華教育（０６１６９）、世紀互聯
ＡＤＲ。（ｃａ）
　

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