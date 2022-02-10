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即市新聞

10/02/2022 09:05

《思前想後－郭思治》大市初呈欲試頂形態，惟略為回補裂口更有利

　　《思前想後》筆者首次在虎年為各位執筆，先祝大家虎年事事順利，股運亨通，生意興隆，
最重要是身體健康，尤其目前疫情日趨嚴重，健康才是最重要。

＊一舉重越多條平均線，惟交投薄弱上升裂口成隱憂＊
　
　　踏進虎年後，大市之表現確令人驚喜，首先，在美股於上周四（３日）晚大幅急挫下，港股
於上周五（４日）反而大幅高開５９０點至２４３９２點，其後雖略見回吐而低見２４１４０點
，但在一眾舊經濟股造好帶動下，恒指最後仍能大幅上升７７１點至２４５７３點，且恒指更一
舉成功重越１０天、２０天、５０天及１００天線，即是說，大市已初呈欲試頂之形態，而所指
的頂，暫該為１月２１日之高位２４９８２點，惟有兩點是美中不足。首先，大市之成交金額只
得１１３９億元，即是說，大市雖技術上已見突破，但動力方面明顯並不相配。另外，大市之大
幅高開，技術上遺留下一上升裂口，介乎２３９７５點至２４１４０點（闊１６５點），此上升
裂口出現在２月份首個交易日，情況確不太理想，經驗告訴我們，大市之交投如見暢旺，則在熾
烈之氣氛下，大市確可先行往上尋頂，至於上升裂口則留待日後才解決，但以目前大市之交投計
，技術上確欠一股欲上衝之動力，故在交投持續薄弱下，此上升裂口當成隱憂。　
　　再看，大市於本周一（７日）雖略見回吐，但相對而言，只屬大幅急升後之高台消化及整固
而已，在維穩買盤扶持下，恒指最後仍能微升６點，報收於２４５７９點，即是說，大市已連續
兩日穩收於１０天、２０天、５０天及１００天線之上，但成交金額則仍然偏疏，故即使大市仍
具欲試頂之趨勢，惟在動力不配下，高台之反覆暫不能免，理性一點看，大市如能略作回調並快
速回補本月４日所遺留下之上升裂口，對短期後市之發展該更有利，因掃除此隱憂後，資金之入
市態度可能會較積極。

＊本月中旬前料有更大波幅，欠動力乏欲上衝熾烈感＊

　　從技術上看，本月大市暫只過了三個交易日，惟技術上已初呈先低後高之形態，恒指暫是由
４日之低位２４１４０點升至７日之高位２４６１６點，即月內之波幅暫為４７６點，但需指出
，由於一個月之高低位是不會同時出現於兩個交易日之內，加上４７６點之波幅亦該不能滿足月
內之所需，故在本月中旬之前，理論上該有更大之波幅點出現，而從理論上看，大市如能先進一
步回吐並伺機回補４日所遺留下之上升裂口，然後才抽升而上，則除可掃除技術上之隱憂外，同
時亦有利於中，短期後市之發展。
　　有一點需再次指出，大市目前雖呈欲試頂之形態及趨勢，但卻欠所需之動力，故直到目前一
刻止計，大市暫仍欠缺一股欲上衝之熾烈感。《香港股票分析師協會副主席　郭思治》（本欄逢
周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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