《輪證高清－孫明哲》港股時段有何工具可參與美股市場買賣？

《輪證高清》本欄上一期提到在港上市的美股指數認股證，只需要港股戶口就可以在港股交

易時間參與美股市場的波動，其實這並不是新鮮事，市場亦有不少投資工具在港股時間作美股指

數槓桿交易，這期我們比較一下這些能在港股時間交易的投資工具。

最直接參與到美股指數買賣當然是美股期貨（ｆｕｔｕｒｅ），接近２４小時的交易時間讓投資

者可隨時買賣，但是期貨買賣需要另開一個期貨戶口，以及涉及保證金（ｍａｒｇｉｎ），要特

別留意相關風險。如投資者不欲另開戶口，想利用港股戶口於港交所平台進行買賣，亦不乏產品

選擇，除了美股認股證之外，亦有美股相關的ＥＴＦ（交易所買賣基金）。

相信本欄的讀者對認股證並不陌生，而美股認股證與平常交易的港股認股證最大分別是相關

資產的不同，其他特性都是一樣，投資者在選擇美股認股證時要注意產品條款以及引伸波幅約變

化等。其入場門檻亦跟其他認股證相若，以納指購１０３１９為例，以周二（８日）收市計算，

一手約７２０元。

部分美股相關ＥＴＦ亦有槓桿，在港上市的槓桿ＥＴＦ最多有２倍，槓桿較認股證低。而槓

桿ＥＴＦ在計算價格是以單日表現計算，當日子多了會出現明顯的追蹤誤差，亦不宜長期持有，

詳細原因可留意高盛認股證牛熊證網站上的教學文章（ｈｔｔｐｓ：╱╱

ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｔｃ╱ａｒｔｉｃｌｅ╱２６０）。



產品選擇可留意以下認股證

＊納指購１０３１９，行使價１６５３０點，２０２２年６月１７日到期，實際槓桿１０﹒１倍

＊納指沽１０３２０，行使價１４４８０點，２０２２年６月１７日到期，實際槓桿６﹒３倍

＊標普購１０３４１，行使價４８００點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿８倍

＊標普沽１０３４２，行使價４０８０點，２０２２年６月１７日到期，實際槓桿７﹒９倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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