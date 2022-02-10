【債務風險】穗民企龍頭雪松控股信託二度逾期，理財經理堵總部

《經濟通通訊社１０日專訊》號稱「廣州第一民企」，業務涉足大宗商品、供應鏈、化工及
金融領域的世界５００強企業雪松控股，去年４月起旗下理財產品出現逾期但按時付息，并承諾
今年１月底兌付逾期產品的一成本金。結果到了今年１月３０日，也就是大年廿八當天，雪松控
股向理財產品投資者發出了致歉信，宣布原定於１月底完成的兌付無法落實，有投資者表示上月
開始雪松控股連利息都無法支付。
據內媒《財新》報道，雪松理財高管曾透露，集團對外發行的理財產品存量規模大約在
２００億元左右，涉及約８０００名投資人約８０００人。有投資者堵住雪松總部各個出口，要
求張勁交代，他們對記者表示，身為全國百大富豪的張勁應押上個人財產來還債，除此以外他們
不會再信任雪松控股的任何承諾。
據報道，雪松控股來自各地的理財產品銷售經理昨日（９日）要求召開員工大會，張勁同意
出席，但拒絕為雪松逾期的理財產品承擔連帶責任。張勁稱在未來兩個月內遷移雪松信託的註冊
地址，之後就可以出售予地方國企，交易對價接近１００億元，但理財經理質疑方案的可行性。
張勁最後同意劃撥雪松部分資產作為還債的增信，才離開雪松控股總部。
雪松控股旗下擁有齊翔騰達（深：００２４０８）及雪松發展（深：００２４８５）兩家上
市公司，前者現價跌０﹒７％，後者無升跌。（ｅｙ）
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