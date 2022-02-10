【重拳監管】多間科企參與工信部座談會，騰訊：在規範中做優做強

《經濟通通訊社１０日專訊》中央網信辦１月２８日會同國家發改委、工信部、市監總局召

開促進互聯網企業健康持續發展工作座談會。網信辦近日騰訊（００７００）、阿里巴巴

（０９９８８）、京東（０９６１８）、小米（０１８１０）、字節跳動等部分網企負責人進行

了訪談。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，規範是為了更健康的發展，合規經營是企

業發展的前提。阿里巴巴將堅定消費戰略，用更有效的供給更好地服務平台用戶；推出紓困舉措

，助力中小企業發展；圍繞生態目標，通過平台帶動上下游和周邊生態共同減碳。

騰訊公司董事會主席兼首席執行官馬化騰表示，未來，騰訊公司將持續呼應國家與時代需要

，堅持科技向善，推進可持續社會價值創新，在深化改革中提質增效，在規範發展中做優做強。



＊字節將聚焦主業發揮技術優勢，小米深耕智能製造＊



字節跳動董事長張利東通過座談會真切感受到了相關部門對企業創新發展、健康發展、可

持續發展的支持，認為此次會議給了企業更明確的方向感。下一步，字節跳動將在前期主動調整

業務方向、目標，以及公司內部架構等工作基礎上，聚焦主業，發揮技術優勢，在２Ｂ、ＶＲ等

領域持續發力，並積極開拓全球市場，依靠產品和服務，與國際大公司開展競爭，獲取更大規模

的用戶和市場。

小米集團合夥人、總裁王翔表示，小米將抓住發展機遇，利用好法治化建設營造的良好發展

秩序，不斷加大研發投入，在智能硬件、智能汽車等領域深耕，為中國智能製造產業、網絡強國

貢獻自己的力量。（ｗｌ）

