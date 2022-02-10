【大國博弈】中美上海公報簽署５０周年，外交部：將舉辦紀念活動

《經濟通通訊社１０日專訊》中國外交部發言人趙立堅於例行記者會上表示，今年是尼克松
總統訪華暨《上海公報》簽署５０周年，《上海公報》是中美簽署的第一個聯合公報，由此確立
了兩國發展相互關係應遵循的原則，特別是一個中國原則，這成為中美關係正常化及兩國建交的
政治基礎。中美雙方將於近期舉辦一系列紀念活動，共同回顧歷史，展望未來。（ｗｌ）
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