【大國博弈】中美上海公報簽署５０周年，外交部：將舉辦紀念活動

《經濟通通訊社１０日專訊》中國外交部發言人趙立堅於例行記者會上表示，今年是尼克松

總統訪華暨《上海公報》簽署５０周年，《上海公報》是中美簽署的第一個聯合公報，由此確立

了兩國發展相互關係應遵循的原則，特別是一個中國原則，這成為中美關係正常化及兩國建交的

政治基礎。中美雙方將於近期舉辦一系列紀念活動，共同回顧歷史，展望未來。（ｗｌ）

