【ＦＯＣＵＳ】港府抗疫兩頭不到岸，特首無特權請戴好口罩

【ＦＯＣＵＳ】不管特區政府是否承認，行政長官２０２０年施政報告煞有介事提出的「全

力以赴，力爭『清零』」，在Ｏｍｉｃｒｏｎ變種肆虐之下已徹底失敗。隨著更具傳染力的

Ｏｍｉｃｒｏｎ次變異株ＢＡ﹒２病例在全球範圍迅速崛起，過去數日確診幾何式飆升的香港，

月底突破專家推算的單日萬宗恐非天方夜譚。

抗疫兩年仍處處被動、後知後覺的特區政府，實需制定清晰策略及路線，令日日水深火熱的

市民和搖搖欲墜的經濟看到抗疫曙光。



＊病毒與社區「共存」恐將成ｄｅ ｆａｃｔｏ＊



年初四（４日）開年至今，香港新冠單日新增確診一路由１３１宗、３５１宗、３４２宗、

６１４宗、６２５宗，去到周三（９日）突破千宗大關到１１６１宗，周四（１０日）據報再新

增９８６宗。這邊廂，市民在寒風中排隊數小時輪候強制檢測；另邊廂，接獲陽性結果者卻在急

診室投醫無門，甚至有確診人士在家呆等７天仍未能入院。

儘管林鄭月娥周二（８日）堅稱，防疫策略會堅持「動態清零」，但眼見政府已啟動密切接

觸者居家檢疫，而隨著７１００張隔離病床不敷應用，無病徵或輕症的病人啟動居家隔離恐已近

在眼前，加上當局追蹤傳播鏈愈見吃力－－換言之，密切接觸者、輕症者、隱形傳播鏈等未來與

社區「共存」，恐將成ｄｅ ｆａｃｔｏ。



＊Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒２室內攻擊力高３０％＊



第五波疫情仍未見頂，按城大生物醫學系專家以數學模型推算，此波疫情可能導致約２５萬

人感染；更值憂慮的是，較現時Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒１變異株傳播力更強的次變異株

ＢＡ﹒２，正在至少６０國蔓延。病毒學家指，其在室內的攻擊性較原始Ｏｍｉｃｒｏｎ高

３０％，並可能令曾經感染Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒１的人重複中招。

鑒於此，儘管「動態清零」戰略上現階段符合香港公眾最大利益，尤其是脆弱的老年人口，

但面對市民排隊檢測怨聲載道，餐飲、文娛等多個行業生意凋零，惠譽下調本港今年經濟增長預

測至１﹒５％……「動態清零」以何種代價推行，需要艱難的決定、前瞻的領導、有效的執行，

而港府上下對此確切路徑顯然無符。

倘若不能讓辛苦合作抗疫的市民、做出巨大犧牲的行業看到曙光，官員「講過當做過，凡事

慢三拍」，一邊高舉清零政策大旗，一邊又實質共存煎熬民生，兩頭不到岸，只能令香港僅存的

家底坐吃山空。

最後高喊一句：特首，請戴好你的口罩，抗疫當前，沒有特權！

