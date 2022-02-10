【大國博弈】美商務部：將要求中國對未有履行中美貿協承擔責任

《經濟通通訊社１０日專訊》美國商務部長雷蒙多表示，美國將會要求中國對未有履行中美

第一階段貿易協議承擔責任。

雷蒙多周三接受彭博電視訪問時稱，美國貿易代表戴琪目前正處於與中國談判最激烈的階段

，指美國政府打算對中國未有兌現中美貿易協議中採購承諾承擔責任，她稱北京沒有遵守規則為

國內企業提供補貼，限制了美國公司的競爭力。

美國星期二公布的貿易數據顯示，中國在貿易協議中承諾的購買目標，只實現了不到六成，

遠未達到兩年內將購買量從２０１７年的規模增加２千億美元的承諾，新冠疫情和供應鏈樽頸的

干擾造成了影響。



＊美國商會料華府或對華重啟貿易調查＊



美國商會（Ｕ﹒Ｓ﹒ Ｃｈａｍｂｅｒ ｏｆ Ｃｏｍｍｅｒｃｅ）表示，基於中國未做到

兩國首階段貿易協議所達成的承諾，總統拜登政府可能考慮採取多項行動，包括重啟對中國的貿

易調查，結果或導致對中國貨加徵關稅。

美國商會副會長薄邁倫（Ｍｙｒｏｎ Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ）向記者稱，華府與其盟國可能

聯手，迫使中國為跨國企業提供更公平的發展機會，商會支持華府與中國商討貿協承諾問題，但

期望華府在作出任何行動前，諮詢各持份者看法。

美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）未有回應傳媒相關查詢。（ｃａ）





