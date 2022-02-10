【重拳監管】渣打銀行涉違反信用信息查詢規定，被罰２３０萬人幣

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行網站９日公布的行政處罰決定書顯示，渣打銀行（中
國）有限公司違反信用信息查詢相關管理規定，人民銀行上海分行對其處以罰款２３０萬元人民
幣，責令限期改正。
處罰決定書顯示，陳燕來時任渣打銀行（中國）有限公司零售信貸部（個人金融信貸部）（
中國）信貸總監，對上述違法違規行為負有責任。人民銀行上海分行對其處以罰款１０萬元人民
幣。（ｃａ）
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