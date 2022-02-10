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10/02/2022 09:00

《法證攻防－林恩》匯控（００００５）挑戰６０元關口

　　《法證攻防》美國１０年期國債孳息率高企，突破１﹒９厘關口。匯控（００００５）股價
破頂，周三（９日）最高見５９﹒５５元，逼近６０元關口。中移動（００９４１）股價暫錄４
連升，由１２月中低位４６元水平累計回升超過２５％，周三最高見５８﹒５元。
　　阿里巴巴２月４日發通告申報額外註冊１０億份美國存托股份（ＡＤＳ），市場消息眾說紛
紜，阿里股價由１２０元水平連跌兩日至近１１０元。周三軟銀發言人表示，阿里巴巴額外註冊
的ＡＤＳ與軟銀未來交易行動無關係。阿里巴巴股價周三反彈６﹒８％，收報１１８﹒８元。
　　深交所２月９日發布關於深港通下的港股通股票名單調整的公告，即日起將小鵬汽車
（０９８６８）調入至港股通股票名單。根據上交所上月公告，中國投資信息有限公司將於
２０２２年２月２１日對港股通標的證券進行定期調整。小鵬股價周三高開６﹒２％，最多曾升
１１﹒５％。１月３１日曾跌至在港上市新低１２２元，股價低位累計反彈逾兩成，周三收報
１５２﹒５元。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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