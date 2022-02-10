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10/02/2022 16:39

《陸言堂－陳永陸》建議投資者現金認購樂普生物

　　《陸言堂》正值招股期的樂普生物（０２１５７）是一家聚焦腫瘤治療領域的生物製藥企業
，為國內領先的ＡＤＣ龍頭，產品管線主要布局三大領域，包括以廣譜抗腫瘤藥物（主要為抗
ＰＤ－１抗體候選產品）作為主幹，並以ＡＤＣ類和溶瘤病毒候選藥物齊頭並進，合共八種臨床
階段候選藥物、三種臨床前候選藥物及三種臨床階段的候選藥物的聯合療法。
　　當中ＨＸ００８和ＬＰ００２兩大核心產品為抗ＰＤ－１及抗ＰＤ－Ｌ１候選藥物，也是腫
瘤免疫治療的基石，早於去年６月及１０月已為ＨＸ００８分別就治療黑色素瘤及ＭＳＩ－Ｈ╱
ｄＭＭＲ實體瘤遞交新藥上市申請。另一核心產品ＭＲＧ００３則是國內首創和臨床進度領先的
靶向ＥＧＦＲ的ＡＤＣ藥物，但由於目前無任何相關藥物在中國獲批，因此有望搶佔市場機遇。
　　生產方面，符合ＧＭＰ標準的２０００Ｌ抗體生產線已於２０１９年在北京投入使用，為公
司的抗體產品的臨床試驗提供支持，目前仍有２００Ｌ溶瘤病毒藥物生產線及設計產能達
１２０００Ｌ的生物醫藥生產中心分別在北京及上海生物園建設當中。一旦產品獲上市，即有足
夠生產線進行量產。全球和中國的癌症新增病例數量一直不斷上升、癌症作為全球一大主要死因
，腫瘤藥物治療成為資本青睞的重要方向之一，公司過去共完成３輪融資，合共募資２４﹒５２
億元，不論產品潛力、技術水平或執行能力均獲資本市場認可，反映極具投資價值，建議投資者
現金認購。《獨立股評人　陳永陸》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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