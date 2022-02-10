【內房困局】傳大型資產管理公司介入內房重組，華融正與世茂接觸

《經濟通通訊社１０日專訊》據外電引述知情人士表示，為防範房地產行業風險的進一步蔓

延，在監管部門推動之下，中國大型資產管理公司已開始參與支持困境房企的重組。

知情人士指，金融監管機構近期要求中國最大的幾家資產管理公司（ＡＭＣ），直接參與出

險開發商的重組紓困工作，收購其地產項目及拖欠金融機構的債務，中國華融（０２７９９）和

中國信達（０１３５９）均在列。

知情人士透露，中國華融正與世茂集團（００８１３）接觸。知情人士還提到，監管部門希

望資產管理公司的救助在合法合規的前提下進行，同時可以有選擇性地制定幫扶目標，且不以追

求高盈利為首要考量。

知情人士又指，在符合相關規定的情況下，資產管理公司在收購時可以支付高於市場估值的

價格，以幫助穩定資產價格，加快債務化解進程；此外隨著相關債務處置進程的深入，監管機構

或考慮通過額外的資金支持來擴大資產管理公司的購買能力，但目前仍處於初期階段，尚未作出

最終決定，最終可能並不會提供實質的資金支持，目前尚不清楚這樣的支持對地產債持有人將有

何影響。

知情人士又提及，資產管理公司向開發商注入的新資金將優先用於「保交樓」。債券持有人

能獲益多少將取決於資管公司對地產商資產的出價。（ｃｗ）

