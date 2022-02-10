中國移動（９４１）超額配售行使發５７０７萬股，多籌３３億人幣

《經濟通通訊社１０日專訊》中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）公布，有關超

額配售選擇權行使方面，按每股５７﹒５８元（人民幣．下同）額外發行約５７０６﹒７９萬股

人民幣股份，額外集資約３２﹒８６億元。

該集團指，額外發行的人民幣股份佔未行使選擇權前初始發行人民幣股份的６﹒７５％，令

集資金額共約５１９﹒８１億元，共發行約９﹒０３億股人民幣股份。（ｗｈ）

