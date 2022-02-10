《日入而息》中芯上季多賺逾倍，傳大型資管公司介入內房重組

《今天重點》

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本港新增９８６宗確診，９８５宗本地，８００宗初陽；今明會有１０個檢測站增加派籌機，逾

千名公務員協助；新增一名９４歲女患者離世，３人危殆６人嚴重；再有２３名醫護職員染疫，

明愛東區醫院疑院內爆發

中芯（００９８１）去年多賺１﹒４倍，料今季收入按季增１５－１７％

匯控（００００５）將於本月２２日審議去年度業績及會否派第二次股息；恒生（０００１１）

本月２２日公布去年度業績及考慮派發第四次中期息

傳大型資產管理公司介入內房重組，華融（０２７９９）正與世茂（００８１３）接觸

市建局：土瓜灣合併項目共接獲７份標書

領展料疫苗通行證額外增聘人手數目較原先預期少

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《即日市況》

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恒指高收９４點報２４９２４，科指升３１點報５６６６

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《深滬股市》

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滬指走高０﹒１７％四連升，科技股震盪創業板挫２％

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《美元匯價》

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歐元留意１﹒１３５０支持及１﹒１５阻力

歐元最新報１﹒１４４０╱４２，日圓最新報１１５﹒７６╱７７

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《公司資訊》

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阿里巴巴（０９９８８）推出北京冬奧數字人宣推官

ＥＳＲ（０１８２１）完成收購上海物流及工業資產組合

科通芯城（００４００）旗下科通技術獲３億元人民幣授

信

粵豐環保（０１３８１）子公司與上海寶金剛簽署運營管

理協議

據報匯控（００００５）正發展為對沖基金及家族辧公室

提供融資的業務；匯控將於本月２２日審議去年度業績及

會否派第二次股息

亞洲醫療集團完成４億美元Ｄ輪融資，碧桂園創投等參與

萬通保險為澳門支付寶高級認證用戶提供免費變種新冠肺

炎抗疫保障

長實（０１１１３）旗下海逸酒店遭網絡黑客盜取資料，

１２０萬人受影響

領展（００８２３）若Ｏｘｆｏｒｄ退出，可考慮增加購

買澳洲項目權益

金地商置（００５３５）１月合約銷售額按年增近２７％

港龍中國地產（０６９６８）１月合同銷售按年跌５５％

至１４億元人民幣

騰訊（００７００）影業將剝離強商業屬性業務，重點開

發主旋律作品

吉利（００１７５）１月總銷量約１４﹒６萬部，按年跌

６％

東亞（０００２３）就場外回購股份事宜委任浩德融資為

獨立財務顧問

聯交所取消中國節能海東青（０２２２８）上市地位

中海外（００６８８）１月份合約物業銷售金額跌４５％

至１４７﹒７９億元人民幣

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《國企紅籌》

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金茂（００８１７）１月簽約銷售金額按年跌５０﹒２％

中國海外宏洋（０００８１）１月合約銷售按年跌３１％至３６﹒２億元人民幣

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《神州民企》

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銀城國際（０１９０２）１月合約銷售按年跌近７０％至６﹒４億元人民幣

上坤地產（０６９００）１月合約銷售額按年減少５２﹒５％

夏海鈞於恒大（０３３３３）陷入債務危機前沽清１﹒２８億美元債券

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《中國要聞》

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商務部表示春節期間冰上運動品類銷售額同比增超３倍；

為實現中俄２０００億美元貿易目標作路徑規劃；去年服

務貿易逆差下挫因旅行服務逆差降；中厄已正式啟動自貿

協定談判

內蒙古表示打擊違法生產銷售劣質散煤，減少大氣污染

銀保監通報奔馳汽車金融四項侵害消費者合法權益行為

北京地方金融監管局表示「監管沙箱」已推３批２２項目

財新表示多數省份下調今年預算收入目標，財政續緊平衡

虎年首批公募基金遇冷，１月新基金平均份額近兩年低

發改委再出手穩煤價，主要產地部分煤礦每噸降價百元

人行續２００億逆回購利率持平，淨回籠１８００億；人

行銀保監召開座談會研究金融資產管理公司聚焦主業

人行調查指工業企業收入利潤增速企穩，資金周轉加快

計生協表示開展未婚人群人工流產干預專項行動

房地產業內人士表示保障性租賃住房或成開發方向

多地房貸利率回落按揭鬆綁，專家表示僅針對合理需求

廣州市限價放鬆？住建局表示對樓盤實施動態價格指導

穗民企龍頭雪松控股信託二度逾期，理財經理堵總部

原銀監會副主席蔡鄂生涉受賄、濫用職權等被決定逮捕

３月起不良貸款轉讓業務將收費，料抬升最終交易價格

受中介被查拖累，逾９０家公司ＩＰＯ「中止審查」

網傳惠州大亞灣祭若干措施撐樓市，官方稱非最終文件

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒０３％，鴻海稱零部件短缺正在緩解

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《其他消息》

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港府強烈譴責「媒體自由聯盟」聲明，斥毫無事實根據

馬英九辦公室收到懷疑來自香港的恐嚇信

政府修例提升院舍人均面積和最低人手規定，將設過渡期

羅致光稱倘勞資雙方能互諒有機會提升最低工資水平

曾國衞稱雙普選目標不變，等待具備落實的條件

市建局表示土瓜灣合併項目共接獲７份標書

中原表示疫情影響一手交投，短期內樓價回落３至５％

淺水灣豪宅地明日截標，市場料呎價達７﹒５萬創新高

美聯料首季樓價跌３％，全年升最多一成

深股通額度全日用１３億元，外資連續二日淨流入；滬股

通額度全日用近７０億元，陸股通淨流入４５億元

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《內房困局》

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１月內房融資額環比再降一成六，年內到期債近億萬元

藍光發展表示短期不會主動賣產，此前１元售項目為減債

融創（０１９１８）調整組織架構深耕核心城市，新成立

西北區域

陽光城跌逾１％，泰康人壽擬清倉近４％持股

傳大型資產管理公司介入內房重組，華融正與世茂接觸

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《大國博弈》

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中國暫停接受２月９日後啟運的立陶宛牛肉進口申報

中美上海公報簽署５０周年，外交部表示將舉辦紀念活動

中美貿協不達標，商務部表示受疫情等影響，冀美撤關稅

國航表示美方以違反消費者規定為由處以３０萬美元罰款

美商務部表示將要求中國對未有履行中美貿協承擔責任

美國光伏電板生產商要求調查中國製造商轉移他國避稅

美國將展開新貿易調查，中方稱單邊施壓無助解決問題

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《重拳監管》

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內地星巴克遭官媒點名食品安全問題後，遭罰過百萬

多間科企參與工信部座談會，騰訊表示在規範中做優做強

工業和信息化領域數據處理者應對各類數據分級防護

渣打銀行涉違反信用信息查詢規定，被罰２３０萬元人民

幣

再有美企受罰，雅詩蘭黛標榜提升年輕指數罰兩百萬

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《新冠肺炎》

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本港新增９８６宗確診，９８５宗本地，８００宗初陽

食肆「驗證二維碼掃瞄器」掃顧客針卡，資料存３１日

Ｄ類餐飲處所今起實行疫苗通行證，須至少打一針

今明會有１０個檢測站增加派籌機，逾千名公務員協助

傳政府正篩選酒店以安置無癥狀新冠肺炎患者

元朗朗屏邨鳳屏樓完成強檢，發現７宗初陽個案

全國新增本土確診回落至７宗，均在廣西百色市

初確記者曾出席特首記招，特首辦指林鄭會進行檢測

學者料確診升至每日２千至５千宗，２月底３月初見頂

港大料封城措施可遏八成半傳播，梁卓偉籲政府考慮

政府延長僱員特別上班安排至下周五

教育局第二輪教師《基本法》測試延至３月２６日舉行

新世界捐贈２０萬套快速抗原檢測包予基層人士

檢測站承辦商：市民反映有人炒賣籌號，限一人一籌

民政事務總署設居安抗疫２４小時熱線

水務署抄錶員初確，主要於半山區及北角等樓宇抄錶

海事處小輪助理員確診，在入境處船工作毋須接觸公眾

民航處外判保養維修人員初步確診

研究表示增社區連結、重返辦公室可提升人們幸福感

英國金融時報表示文華東方擬安排行政團隊暫時遷離香港

袁國勇建議安排病徵輕微者居家隔離

袁國勇料九成接種後傳播減，不反對全民禁足強檢一周

運房局獨立審查組將接收投遞申請及文件

領展料疫苗通行證額外增聘人手數目較原先預期少

中銀香港屯門花園及奧海城分行今起暫停營業

恒生九龍總行有員工確診，今天下午起暫停服務

再有２３名醫護職員染疫，明愛東區醫院疑院內爆發

市民確診多日未獲送院，醫管局呼籲強檢陽性留家等候

新增一名９４歲女患者離世，３人危殆６人嚴重

林鄭稱以九成接種率為目標，為回復正常生活創造條件

醫管局將擴大特別津貼範圍，鼓勵員工繼續緊守崗位

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