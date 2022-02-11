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即市新聞

11/02/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》高位沽壓並沒破壞短中期顯著向好局勢

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
顯著向好和向淡。恒指於昨天（１０日）早市末段低見２４６５０後，市況逐步回升。但因開市
後大市的跌勢非常急速，好友於收市前不敢強行再攻，將指數推回全日最高位附近。國企指數的
收市升幅較恒生指數更大，惟兩個指數的相關波幅指數均報趺，並不配合指數的升勢。此外，各
主要板塊的交投量均告減少，亦不配合大市的升勢，反映出港股的買盤正在減弱中。
　　樂觀點看，各主要指數的前升浪頂多已被升越，對短中期後市的發展有利。經過早前的整固
後，港股的上升勢頭回復，只嫌買盤不夠積極。本欄認為，若本周末前後好友有力將大市托穩於
高位，下周五（１８日）收市前的整體走向多屬向上。恒指正挑戰日線圖保歷加通道頂部阻力，
ＳＡＲ極點高位２４８９６阻力已被正式升破，短期重要支持位已上移至２４６９０。至於
ＲＳＩ、ＳＴＣ和ＭＡＣＤ，均屬利好。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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