《窩輪匯智－劉嘉輝》狗股策略奏效，轉倉技巧你要知

《窩輪匯智》筆者早前提到的狗股理論，即每年的年底找出一籃子高息股，在來年作坐倉的

部署。由今年開局以來短短一個多月，幾乎全線造好，其中中海外（００６８８）急升三成四、

三桶油即中石油（００８５７）、中海油（００８８３）及中石化（００３８６）截至２月１１

日亦分別累升約１９％、２４％及１６％。除了資源及內房、中資電訊及金融股如內銀股亦有睇

頭，當中中移動（００９４１）急升兩成、工中建行（０１３９８）、（０３９８８）、

（００９３９）則分別升逾１１％、１３％及１４％。

筆者本周收到最多的問題，就是如果投資者早前買入的窩輪年期開始變得短期，而且已然錄

得不錯累計升幅，到底應如何採取獲利及轉倉的策略？

其實不少持有窩輪的朋友，眼見輪價已錄得不錯升幅，或會考慮坐至到期以盡攬正股走勢。

不過，這個決定須相當小心，若手持的產品與行使價仍有一段距離的話，到期結算時窩價值很大

機會會歸「零」，變相好夢成空。即使產品日漸價內而輪價上升，實際槓桿亦會相應下跌，或令

日益增長的資金未能更有效運用。另外，輪證的結算日為估值日後第三個中央結算系統的結算日

，投資者或在這資金回籠空窗期內，錯失正股進一步上升的獲利機會。

因此，投資者不妨趁窩輪在到期日臨近之時，考慮獲利離場並轉倉。選證策略又應怎樣？就

以上述情況為例，投資者可先沽出短身貼價或價內證，套取利潤，如果繼續對其後走勢有信心的

話，可以將部分利潤轉倉至一些價外並年期較長的產品繼續部署，好處是新一隻產品槓桿效應較

高，減低投入的資金，達致鎖定利潤之效。即使正股其後走勢未如預期，令窩輪錄得損失甚至全

數虧損，失去的僅為早前獲利的部分利潤。

《匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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