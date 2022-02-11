【被低估實力】中芯業績佳，專家直言「平得過分，戥佢唔抵！」

《經濟通通訊社記者葉嘉兒１１日報道》中芯國際（００９８１）隔晚交出第四季度業績及

下季指引。當中，上季收入再創單季新高。成績表理想，沉寂多時的股價今早見起色，最多一度

升逾４％！不過，大戶對其信心不大，半日大戶主動買沽比率僅４６：５４，屬不合格水平，究

竟入市時機如何拿捏？



＊中芯上季收入再創單季新高＊



中芯國際第四季收入１５﹒８億美元，按季增１１％，按年增６１％，創單季新高，符合集

團的增長指引和市場預期。毛利率按季改善１﹒９百分點到３５％，屬集團指引偏高水平。業務

一向平穩，何以股價不見起息？

中美角力屬一大關鍵！要追溯源頭，則要回到２０２０年下旬，時任美國總統特朗普政府公

布考慮將中芯國際列入貿易黑名單。股價自２０２０年７月高位４４﹒８元下滑後一直未能再戰

高位，至今仍較高位腰軟逾一半。



＊溫鋼城：中芯跌得唔值！高盛予中芯目標３７﹒６元＊



ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城認為，中芯基本面沒問題，直言

中芯現價低殘「戥佢唔抵」！他今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，中芯受累中美關係，股價被嚴重低估。他指出，業績已證明目前已見

底。對比逾２２倍的歷史市盈率，中芯目前預測市盈率不足１４倍，可見明顯被低估。

觀乎中芯日線圖，自去年１２月的低位１７﹒９２元起反覆向上，今日在利好消息下，股價

彈高近４％，高見２０﹒５元，突破１月高位１９﹒６６元。溫鋼城強調，中芯上方蟹貨重重，

股價在２０元平台位爭持一段長時間，有意買入的投資者需要留意轉勢指標。相關指標為今日收

市時，能否出現大陽燭，即收高於開市價２０﹒２元，及以獲大成交配合。初步目標先看可

１００天線（現價約２０﹒７９５元），突破企穩後，方看２５０天線（２３﹒０７６５元）。

高盛看法則較樂觀，維持中芯「買入」評級，Ｈ股目標價３７﹒６元。該行表示，據中芯今

年第一季指引，收入按季再增長最少１５％，毛利率進一步擴大到３６％－３８％，高於市場及

高盛預期。

投資切忌「好了傷疤、忘了痛」，需知目前中美關係尚未說已緩和，近日更有轉差跡象。溫

鋼城提醒，中芯未有明顯增長點，今年預期盈利未必有驚喜。考慮買入時應先自行定止蝕位，以

注碼控制作風險管理。

