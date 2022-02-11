《盤後部署》恒指料回至２４３００有支持，ＡＴＭ當中阿里較值博

《經濟通通訊社１１日專訊》港股全日乏力，低開８７點報２４８３７，早段曾跌１７２點

。半日雖然高收１９點報２４９４３，惟午後未能承接升幅。

隔晚多隻美股中概科技股低走，本港科技股同樣回軟，美團（０３６９０）跌２﹒２３％，

報２２７﹒８元；騰訊（００７００）跌１﹒５３％，阿里巴巴（０９９８８）尾段回升，收市

微升０﹒１６％，報１２２﹒４元。舜宇（０２３８２）繼續弱勢，收市跌４﹒３７％，報

１８８元。醫藥股捱沽，石藥（０１０９３）挫４﹒９９％，為全日表現最差藍籌；藥明生物

（０２２６９）跌２﹒７４％，報５６﹒７元；中生製藥（０１１７７）就跌２﹒１４％。

內房及物管股延續升勢。碧服（０６０９８）升５﹒４３％，為全日表現最佳藍籌；碧桂園

（０２００７）就微升０﹒４４％；潤地（０１１０９）及中海外（００６８８）都升逾２％。

食品及餐飲股亦造好，海底撈（０６８６２）連升３日，收報２０﹒１５元，升４﹒４％；百勝

中國（０９９８７）續升５﹒１５％；百威亞太（０１８７６）就升３﹒６２％。

恒指全日低開低收，惟上落不足２００點，收報２４９０６，跌１７點或跌０﹒０７％，主

板成交１３９２﹒４１億元。國企指數報８７８４，跌５點或跌０﹒０６％。恒生科技指數報

５５９７，跌６９點或跌１﹒２３％。

Ａ股同樣低收。上證綜合指數報３４６２，跌２２點或跌０﹒６６％，成交４２６２﹒９８

億元人民幣。深證成份指數報１３２２４，跌２０７點或跌１﹒５５％，成交２６４９﹒６１億

元人民幣。



＊騰訊料４４５元有支持＊



大市方面，上日（１０日）日線圖出現雙頂形態後，今天即回調，但幅度不大，相信屬短期

整固，目前ＭＡＣＤ牛差距仍平穩，下周料回調至１０天線２４３００點水平有反彈。

科技股方面，ＡＴＭ三隻重磅藍籌股當中，阿里巴巴（０９９８８）尾段回升，目前仍升穿

２０天線，值得留意的是，１０天線開始有向上回升的跡象，ＭＡＣＤ牛差距都開始擴闊，如短

期料回調至１１５元水平反彈，投資者可分段吸納。至於美團（０３６９０）及騰訊

（００７００）形態上可維持區間上落，當中騰訊料在２０天線４４５元有支持。（ｅｒ）

