【外圍經濟】油價連續第二天上升，被視為抗通脹對沖工具

《經濟通通訊社１０日專訊》交易員視商品為對抗通脹的對沖工具，在商品中尋求庇護，令

油價在震盪交易中勉強連續第二天上升，經歷了大市避險情緒的考驗。

西德州中級原油（ＷＴＩ）期貨周四（１０日）早市一度升２﹒３％，收市升０﹒３％。

雖然當天股市下跌，但在成本壓力上升下，石油被視為更安全的避險工具。此外，投資者還

在密切注視伊朗核談判，其結果可能為市場增加更多原油。而東歐的地緣政治緊張局勢也備受關

注。

３月西德州中級原油期貨升２２美仙，報每桶８９﹒８８美元。

４月布蘭特期油下跌１４美仙，報每桶９１﹒４１美元。



＊金價兩周高位徘徊，鋁價從１３年高位回落＊



黃金價格也在兩周高位附近徘徊。美國公布該國通脹升至四十年新高後，金價一度下跌

０﹒６％，其後收復失地。現貨黃金價格升至每盎司１８３５﹒３美元。銀和鉑金上升，鈀金下

跌。

鋁價則從１３年高位回落，原因在於庫存增加以及美國通脹數據影響引發對加息影響的擔憂

之後，投資者稍事休息以評估前景。

周四（１０日）較早時，鋁價曾迫近紀錄高點，因中國１月份信貸增長步伐加快。倫敦金屬

交易所（ＬＭＥ）期鋁今年已上升１６％，迫近２００８年以來創下的紀錄高位。ＬＭＥ期鋁下

跌０﹒５％，報每噸３２５０﹒５美元，較早時一度升２﹒１％。

銅價升１﹒９％，報每噸１０２５４美元，延續周三（９日）的升勢。鎳、鋅和錫也攀升。

（ａｌ）

