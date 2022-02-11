  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/02/2022 14:23

【外圍經濟】油價連續第二天上升，被視為抗通脹對沖工具

　　《經濟通通訊社１０日專訊》交易員視商品為對抗通脹的對沖工具，在商品中尋求庇護，令
油價在震盪交易中勉強連續第二天上升，經歷了大市避險情緒的考驗。
　　西德州中級原油（ＷＴＩ）期貨周四（１０日）早市一度升２﹒３％，收市升０﹒３％。
　　雖然當天股市下跌，但在成本壓力上升下，石油被視為更安全的避險工具。此外，投資者還
在密切注視伊朗核談判，其結果可能為市場增加更多原油。而東歐的地緣政治緊張局勢也備受關
注。
　　３月西德州中級原油期貨升２２美仙，報每桶８９﹒８８美元。
　　４月布蘭特期油下跌１４美仙，報每桶９１﹒４１美元。

＊金價兩周高位徘徊，鋁價從１３年高位回落＊

　　黃金價格也在兩周高位附近徘徊。美國公布該國通脹升至四十年新高後，金價一度下跌
０﹒６％，其後收復失地。現貨黃金價格升至每盎司１８３５﹒３美元。銀和鉑金上升，鈀金下
跌。
　　鋁價則從１３年高位回落，原因在於庫存增加以及美國通脹數據影響引發對加息影響的擔憂
之後，投資者稍事休息以評估前景。
　　周四（１０日）較早時，鋁價曾迫近紀錄高點，因中國１月份信貸增長步伐加快。倫敦金屬
交易所（ＬＭＥ）期鋁今年已上升１６％，迫近２００８年以來創下的紀錄高位。ＬＭＥ期鋁下
跌０﹒５％，報每噸３２５０﹒５美元，較早時一度升２﹒１％。
　　銅價升１﹒９％，報每噸１０２５４美元，延續周三（９日）的升勢。鎳、鋅和錫也攀升。
（ａｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/02/2022
受累疫情樓市冰封兼高盛下調目標價　地產股普遍下跌
財經熱話11/02/2022
【被低估實力】中芯業績佳 專家直言「平得過分，戥佢唔抵！」
FOCUS11/02/2022
【FOCUS】聯儲偷步突擊加息？　中國寬鬆首戰報捷
大行報告11/02/2022
【大行炒D乜】高盛降多隻本地地產股目標　匯證調低瑞聲目標評級
開市Good Morning11/02/2022
溫鋼城：港股後市關鍵看北水　23802為好淡分水嶺
財經熱話11/02/2022
【虛幣世界】聯儲官員再放「鷹」，加密貨幣市場普遍下挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金