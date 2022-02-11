【外圍經濟】墨加息半厘，澳紐孳息率升至高位，拉加德籲歐審慎

《經濟通通訊社１０日專訊》昨天美國公布的１月份通脹達到４０年高位之際，墨西哥央行

宣布上調高隔夜利率至６厘。分析指，此舉進一步證明通脹壓力持續，外圍金融情況正限制政策

的靈活性，驅使決策者進一步減少貨幣適應性，無視活動疲弱，經濟尚未回復疫情前的水平和潛

力。

另一方面，澳洲和新西蘭債券重挫，孳息率升至多年高位。３年期澳洲國債孳息率一度升

１﹒６％至１﹒６９厘，為２０１９年３月以來最高。掉期市場的走勢暗示，交易員認為澳洲央

行５月有九成機會加息。



＊澳不急於決定是否加息＊



澳洲１０年期國債孳息率升０﹒１％，報２﹒２厘，同期美債孳息率升０﹒９％，報

２﹒０３％。

澳洲儲備銀行（央行）行長Ｐｈｉｌｉｐ Ｌｏｗｅ周五（１１日）說，澳洲將在加息的政

策上保持耐性，直至確信通脹將持續在其２至３％的目標範圍內。另外，新西蘭２年期國債孳息

率升０﹒０９％，至２﹒２８厘的五年高位。掉期市場交易員預計，新西蘭央行本月２３日開會

時有四成機會加息半厘。



＊歐央行不宜急於收水＊



歐洲方面，歐洲央行行長拉加德表示，如果急於收緊貨幣政策，將對從疫情中反彈的經濟造

成損害。她重申所有行動都「需要循序漸進」。她又指歐元區的經濟不如美國那樣過熱。

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