《台股攻略－黃振宇》美國通脹創高，台股回吐

《台股攻略》美國公布１月份通脹達７﹒５％，創４０年新高，美股重挫，台股今日（１１

日）同步震盪，電子權值股乏力，加權指數一度跌過１４０點，不過金融股逆市造好，台積電收

市倒升，指數跌幅收窄，收１８３１１點，微跌２７點，成交金額縮減至２６１７﹒７１億元（

新台幣．下同），三大法人合計淨買入４１﹒５２億元，外資更錄得連３日淨買入紀錄。

電子權值股的台積電１月總收入續創歷史新高，雖然早後震盪走勢，但收市前資金追捧下，

股價倒升０﹒２％，收６５０元。聯發科、鴻海、聯電、國巨、瑞昱及廣達等電子權值股均跌近

１％，股王矽力─ＫＹ下挫超過４％，相反ＩＣ設計的千金股普遍上升，力旺及祥碩同步大升超

過４％，世芯ＫＹ升５﹒５％，譜瑞─ＫＹ升１﹒７％，信驊各升０﹒８％。另外，多國陸續重

啟邊境，台灣入境管制亦有望鬆綁，航空雙雄迎來曙光，在消息刺激下，長榮航股價衝破３０元

，收３０﹒１５元，升４﹒５％，創下近１１年來新高；華航亦升３％，收２７﹒７５。此外，

觀光股同步上升，包括五福、鳳凰、山富、易飛網、晶華及御頂等均升１﹒９％至４﹒８％。受

惠加息因素，金融股的台企銀升超過５％，高雄銀及王道銀行升超過１％，遠東銀、新光金、上

海商銀、三商壽、台中銀、玉山金、兆豐金、台產、台新金及合庫金均升０﹒２％至０﹒９％。

研發製造表面聲波元件及石英元件廠的台嘉碩公布，２０２２年１月總收入達２﹒４７億元，創

歷年同月新高，按年升１１﹒０６％，在中國市場需求增加下，預期每月總收入亦將維持２億元

以上。鴻海預計第一季業績可望維持去年水平，挑戰同期新高。

雖有昨日（１０日）美股下挫，惟外資持續入市，加上今日台股跌市的成交量縮減，因此建

議投資者在操作上仍可以留意業績及基本面良好的股份，料加權指數短期徘徊１８０００至

１８５００點。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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