《窩輪豪情－梁業豪》好友大戶欲再攻？還是淡友大戶托價派貨？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、原

材料業與地產建築業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為長

和（００００１）、恒生銀行（０００１１）與華潤置地（０１１０９），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選藥明生物（０２２６９）、舜宇光學科技（０２３８２）與藥明康德（０２３５９）。

恒生指數低開的幅度不足１００點，其後更見轉跌為升，反映出港股的市底非常強，昨晚

（１０日）美股大幅急挫的影響不大。然而，究竟實情是好友大戶再攻的意欲旺盛，不願見到淡

友的反攻信心增強，還是淡友大戶自己在托價，進行高位派發，筆者認為以前者的可能性較大。

恒指期貨昨天的低位２４６４９支持於惡劣的投資氣候中未見失守，港股短中期向好的局勢不變

。圖上只見ＲＳＩ跌回了其５小時平均線之下，相信只要好友於中午前能夠阻擋淡友的攻勢，收

市時呈現轉跌為升的局面是不出奇的。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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