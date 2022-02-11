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即市新聞

11/02/2022 10:05

《窩輪豪情－梁業豪》好友大戶欲再攻？還是淡友大戶托價派貨？

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、原
材料業與地產建築業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為長
和（００００１）、恒生銀行（０００１１）與華潤置地（０１１０９），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選藥明生物（０２２６９）、舜宇光學科技（０２３８２）與藥明康德（０２３５９）。
　　恒生指數低開的幅度不足１００點，其後更見轉跌為升，反映出港股的市底非常強，昨晚
（１０日）美股大幅急挫的影響不大。然而，究竟實情是好友大戶再攻的意欲旺盛，不願見到淡
友的反攻信心增強，還是淡友大戶自己在托價，進行高位派發，筆者認為以前者的可能性較大。
恒指期貨昨天的低位２４６４９支持於惡劣的投資氣候中未見失守，港股短中期向好的局勢不變
。圖上只見ＲＳＩ跌回了其５小時平均線之下，相信只要好友於中午前能夠阻擋淡友的攻勢，收
市時呈現轉跌為升的局面是不出奇的。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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