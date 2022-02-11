【虛幣世界】聯儲官員再放「鷹」，加密貨幣市場普遍下挫

《經濟通通訊社１１日專訊》隨著美國公布ＣＰＩ數據再創高位，聖路易斯聯邦儲備銀行行

長詹姆斯布拉德表示，他支持在 ７ 月之前將利率提高一個百分點，以應對高通脹問題，消息

一出嚇壞加密貨幣市場，比特幣及一眾山寨幣普下挫，目前比特幣跌至四萬二千美元水平，以太

幣亦緊守至三千美元水平。

Ｌｙｎ Ａｌｄｅｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｓｔｒａｔｅｇｙ創始人Ｌｙｎ

Ａｌｄｅｎ Ｓｃｈｗａｒｔｚｅｒ表示，每當ＣＰＩ數據公布之後，黃金和加密貨幣都會應聲

下挫，因為市場經常假設美國聯儲局將會加快加息。市場預料，目前比特幣於四萬美元有一定支

持，下一個下一個阻力位在４６７１０ 美元。

據經濟通據數顯示，比特幣現報４２８２１﹒０８（美元．下同），跌１﹒５５％（２４小

時比較．下同）；以太幣現報３０１５﹒４８元，跌１﹒８５％；艾達幣報１﹒１２元，跌

１﹒８２％；瑞波幣報０﹒８１０４元，跌１﹒８１％。（ｕｌ）



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