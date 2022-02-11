《談國論企－黎偉成》工業巨企去年四季度賺利收窄仍佳

《談國論企》中國的全國規模以上工業企業實現利潤於２０２１年１２月份同比增長，即使

與對上一個月的１１月份皆僅達單位數，使全年的平均增幅持續收窄，仍然可以接受的佳象。新

冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９不斷出現新的變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ於美歐等地肆虐，對世界經濟造

成重大衝擊，和破壞環球海、空、陸等幾乎全方位的運輸，加上供應鏈短缺，通貨價格受巨壓，

故中國得繼續強化「外防輸入」和「內防擴散」的抗疫力量，促內需、生產以穩經濟；估計工業

巨企於２０２２年利潤增速

，會回復至相對正常的約一成上下的水平。



＊高技術企業績亦佳顯經濟可保穩快發展＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，全國規模以上工業企業實現利潤總額於２０２１年

１２月份達７３４２億元，同比僅增長４﹒２％，而１１月份賺８５５９﹒６億元升９％，為連

續第二個跌至單位數增長的月份，為去年表現相對「較差」者。此因惡疫不斷出現新變種病毒和

進一步肆虐歐美等環球各地

，連中國有若干省份於四季度亦先後出現零星的確診個案，對經濟造成一定程度的困擾：國內生

產總值ＧＤＰ於２０２１年四季度的同比增長僅４％，較三季度的４﹒９％少增０﹒９個百分點

，連同二季度和一季度分別增長的７﹒９％與１８﹒３％，顯示中國經濟有增長反覆放緩傾向；

此與２０２０年的同期基數由年初之跌到年底有所提升的比較基礎有重大變異有關。

由是規模以上工業企業實現利潤總額於２０２１年１－１２月份累計達８﹒７０９２萬億元

，同比增長３４﹒３％，即使此因前四個月皆倍增所致，而緊接著的多個月出現升幅不斷收窄之

勢，卻屬可以接受的表現，因這是在環球疫情及經濟均惡劣情況底下所生業績。

要指出者，為（一）接受調查和統計的４１個行業中，利潤有增長達３２個，特別惹人注目

的仍然是（Ｉ）資源、能源、原材料類工業，每每倍賺，如（ｉ）石油和天然氣開採業利潤總額

全年同比飆升５﹒８５倍，和（ｉｉ）石油煤炭及其他燃料加工業亦大增２﹒２４倍，為各行業

表現最佳者，緊接著（ｉｉｉ）煤碳開採和洗選業同比多賺２﹒１３倍。

踞前列的還有：（ｉｖ）有色金屬冶煉及壓延加工業同比多賺１﹒１６倍。（ｖ）化學原料

和化學製品製造業多賺８７﹒８％；（ｖｉ）黑色金屬冶煉及壓延加工業，利潤上升７５﹒５％

。

資源、能源及原材料類工業有如斯良佳的業績表現，乃受惠於相關產品的環球價格持續急漲

，和中國經濟社會發展相對良好，特別是以消費為主的市場需求，相對強烈，使製造業、服務業

以至建築業等各個行業的生產所需資源、能源等日趨殷切。

至於與實體經濟有關的製造業，賺利亦可觀，特別是（ＩＩ）高技術和高質設備行業，如計

算機

、通信和其他電子設備製造業多賺３８﹒９％，電氣機械和器材增１４﹒３％，通用設備升

８﹒２％，專用設備增１０﹒２％等，皆為國家多年積極主動支持的重點工業，現時已見效益豐

厚。此亦為政府要力促科技創新作為經濟穩中有進的其中重要支持力量之因。

同樣惹人注目的，是（ＩＩＩ）紡織業亦多賺４﹒１％，此行業用棉耗棉最多。難得的是汽

車製造業利潤同比回升１﹒９％，

但（ＩＶ）利潤收縮的行業，有農副產品加工減９﹒２％和電力熱力生產及供應更大幅回落

５７﹒１％。

工業企業的財務狀況，亦隨著業務業績好轉，其中（二）整體收支情況，實現營業收入於

２０２１年全年達１２７﹒９２萬億元同比增長１９﹒４％，較發生營業成本１０７﹒１２萬億

元的１９﹒１％多增０﹒３個百分點

，由是營業收入利潤率６﹒８１％，比上年同期高０﹒７６個百分點，顯企業的經營和回報有改

進，亦屬難得的現象。



＊須嚴防惡疫對環球運輸供應鏈惡化劣效＊



穩銷的同時，企業的（三）產成品存貨於１２月末時達５﹒４萬億元同比增１７﹒１％，應

收帳款於１８﹒８７萬億元同比增長１３﹒３％。

財務狀況亦穩：（四）資產總計１４１﹒２９萬億元同比增長９﹒９％，比負債總計

７９﹒２３億元所增９﹒６多增０﹒３個百分點，遂使所有權益合計６２﹒０６萬億元，同比增

１０﹒２％，資產負債比率５６﹒１％，較上年之數收窄０﹒１個百分點。《資深財經評論員

黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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