《異動股》中芯升近３％，去年多賺１﹒４倍，料今季收入按季增

《經濟通通訊社１１日專訊》中芯（００９８１）現價升２﹒７５％，報２０﹒２元，該股

成交約１７０萬股，涉資３４３２萬元；華虹（０１３４７）無升跌，報３７﹒９元；ＡＳＭ

（００５２２）跌０﹒０６％，報８０﹒３５元；上海復旦（０１３８５）無升跌，報２０﹒６

元。

中芯國際公布，２０２１年全年純利１７﹒０２億元（美元．下同），按年升１﹒３８倍；

銷售收入為５４﹒４３億元，按年升３９﹒３％；純利１７億元。

單計去年第四季，純利５﹒３億美元，按季增６６﹒１％，按年增１﹒０８倍。銷售收入為

１５﹒８億元，接季升１１﹒６％，按年升６１﹒１％；毛利５﹒５３億元，按季升１８﹒２％

，按年升２﹒１３倍。毛利率為３５％，較去年同期的１８％，提升１７個百分點。集團公布今

年第一季度指引，料季度收入按季增１５％至１７％，毛利率介乎於３６％至３８％的範圍內。

集團預期，２０２２年產能全線緊缺逐步轉入結構性緊缺，而集團多年積累下來的產品平台

和產能集中在產業的結構性缺口。基於外部環境相對穩定的前提下，公司預計全年銷售收入增速

會好於代工業平均值，毛利率高於公司２０２１年水平。為了持續推進已有老廠擴建及三個新廠

項目，今年依然是投入高峰期，資本開支預計約為５０億元，產能增量預計高於去年。

現時，恒生指數報２４８３７，跌８７點或跌０﹒３５％，主板成交３４﹒９４億元。國企

指數報８７５７，跌３２點或跌０﹒３７％。恒生科技指數報５６１９，跌４７點或跌

０﹒８３％。

即月期指新報２４８２５，跌１６５點，低水１２點。即月國指期貨報８７５５，跌５６點

，低水２點。即月科指期貨新報５６１７，跌６５點，低水３點。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中芯（００９８１） ２０﹒２元 升２﹒７５％

華虹（０１３４７） ３７﹒９元 無升跌

ＡＳＭ（００５２２） ８０﹒３５元 跌０﹒０６％

上海復旦（０１３８５） ２０﹒６元 無升跌

宏光半導體（０６９０８） ６﹒２５元 升０﹒３２％

太睿（０１０１０） ４﹒７９元 無升跌

晶門（０２８７８） ０﹒７９元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

