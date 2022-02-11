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11/02/2022 09:23

《異動股》中芯升近３％，去年多賺１﹒４倍，料今季收入按季增

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中芯（００９８１）現價升２﹒７５％，報２０﹒２元，該股
成交約１７０萬股，涉資３４３２萬元；華虹（０１３４７）無升跌，報３７﹒９元；ＡＳＭ
（００５２２）跌０﹒０６％，報８０﹒３５元；上海復旦（０１３８５）無升跌，報２０﹒６
元。
　　中芯國際公布，２０２１年全年純利１７﹒０２億元（美元．下同），按年升１﹒３８倍；
銷售收入為５４﹒４３億元，按年升３９﹒３％；純利１７億元。
　　單計去年第四季，純利５﹒３億美元，按季增６６﹒１％，按年增１﹒０８倍。銷售收入為
１５﹒８億元，接季升１１﹒６％，按年升６１﹒１％；毛利５﹒５３億元，按季升１８﹒２％
，按年升２﹒１３倍。毛利率為３５％，較去年同期的１８％，提升１７個百分點。集團公布今
年第一季度指引，料季度收入按季增１５％至１７％，毛利率介乎於３６％至３８％的範圍內。
　　集團預期，２０２２年產能全線緊缺逐步轉入結構性緊缺，而集團多年積累下來的產品平台
和產能集中在產業的結構性缺口。基於外部環境相對穩定的前提下，公司預計全年銷售收入增速
會好於代工業平均值，毛利率高於公司２０２１年水平。為了持續推進已有老廠擴建及三個新廠
項目，今年依然是投入高峰期，資本開支預計約為５０億元，產能增量預計高於去年。
　　現時，恒生指數報２４８３７，跌８７點或跌０﹒３５％，主板成交３４﹒９４億元。國企
指數報８７５７，跌３２點或跌０﹒３７％。恒生科技指數報５６１９，跌４７點或跌
０﹒８３％。
　　即月期指新報２４８２５，跌１６５點，低水１２點。即月國指期貨報８７５５，跌５６點
，低水２點。即月科指期貨新報５６１７，跌６５點，低水３點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯（００９８１）　　　　　２０﹒２元　升２﹒７５％
　　華虹（０１３４７）　　　　　３７﹒９元　　　　無升跌
　　ＡＳＭ（００５２２）　　　８０﹒３５元　跌０﹒０６％
　　上海復旦（０１３８５）　　　２０﹒６元　　　　無升跌
　　宏光半導體（０６９０８）　　６﹒２５元　升０﹒３２％
　　太睿（０１０１０）　　　　　４﹒７９元　　　　無升跌
　　晶門（０２８７８）　　　　　０﹒７９元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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