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即市新聞

11/02/2022 09:25

《異動股》多隻中概科技股回軟，網易挫近３％，阿里巴巴跌１％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》網易（０９９９９）現價跌２﹒６７％，報１６０﹒２元，該
股成交約３０萬股，涉資４８１９萬元；阿里（０９９８８）跌１﹒４７％，報１２０﹒４元；
騰訊（００７００）跌１﹒１６％，報４７８﹒８元；美團（０３６９０）跌２﹒０６％，報
２２８﹒２元。
　　ＡＤＲ港股比例指數報２４８３６，跌８７點。三大重磅科網ＡＤＲ走低；騰訊
（００７００）ＡＤＲ較港股跌１﹒２９％，折合４７８﹒１６港元；阿里巴巴ＡＤＲ較港股跌
１﹒１２％，折合１２０﹒８３港元；美團ＡＤＲ較港股跌１﹒１２％，折合２３０﹒３９港元

　　另外，多隻美股中概科技股低走。阿里巴巴跌１﹒９９％，收報１２３﹒９８美元；京東跌
２﹒４１％，收報７６﹒４０美元；網易跌４﹒２３％，收報１０３﹒３０美元。
　　現時，恒生指數報２４８３７，跌８７點或跌０﹒３５％，主板成交３４﹒９４億元。國企
指數報８７５７，跌３２點或跌０﹒３７％。恒生科技指數報５６１９，跌４７點或跌
０﹒８３％。
　　即月期指新報２４７６３，跌２２７點，低水７４點。即月國指期貨報８７３７，跌７４點
，低水２０點。即月科指期貨新報５５９９，跌８３點，低水２１點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　網易（０９９９９）　　　１６０﹒２元　跌２﹒６７％
　　阿里（０９９８８）　　　１２０﹒４元　跌１﹒４７％
　　騰訊（００７００）　　　４７８﹒８元　跌１﹒１６％
　　美團（０３６９０）　　　２２８﹒２元　跌２﹒０６％
　　快手（０１０２４）　　　　９２﹒８元　　跌１﹒８％
　　小米（０１８１０）　　　　１６﹒７元　跌０﹒７１％
　　京東集團（０９６１８）　　　３０１元　跌０﹒２７％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　２８１元　跌０﹒７８％
　　百度（０９８８８）　　　１５９﹒８元　　　　無升跌
　　微博（０９８９８）　　　　　２４９元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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