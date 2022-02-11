《異動股》多隻中概科技股回軟，網易挫近３％，阿里巴巴跌１％

《經濟通通訊社１１日專訊》網易（０９９９９）現價跌２﹒６７％，報１６０﹒２元，該

股成交約３０萬股，涉資４８１９萬元；阿里（０９９８８）跌１﹒４７％，報１２０﹒４元；

騰訊（００７００）跌１﹒１６％，報４７８﹒８元；美團（０３６９０）跌２﹒０６％，報

２２８﹒２元。

ＡＤＲ港股比例指數報２４８３６，跌８７點。三大重磅科網ＡＤＲ走低；騰訊

（００７００）ＡＤＲ較港股跌１﹒２９％，折合４７８﹒１６港元；阿里巴巴ＡＤＲ較港股跌

１﹒１２％，折合１２０﹒８３港元；美團ＡＤＲ較港股跌１﹒１２％，折合２３０﹒３９港元

。

另外，多隻美股中概科技股低走。阿里巴巴跌１﹒９９％，收報１２３﹒９８美元；京東跌

２﹒４１％，收報７６﹒４０美元；網易跌４﹒２３％，收報１０３﹒３０美元。

現時，恒生指數報２４８３７，跌８７點或跌０﹒３５％，主板成交３４﹒９４億元。國企

指數報８７５７，跌３２點或跌０﹒３７％。恒生科技指數報５６１９，跌４７點或跌

０﹒８３％。

即月期指新報２４７６３，跌２２７點，低水７４點。即月國指期貨報８７３７，跌７４點

，低水２０點。即月科指期貨新報５５９９，跌８３點，低水２１點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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網易（０９９９９） １６０﹒２元 跌２﹒６７％

阿里（０９９８８） １２０﹒４元 跌１﹒４７％

騰訊（００７００） ４７８﹒８元 跌１﹒１６％

美團（０３６９０） ２２８﹒２元 跌２﹒０６％

快手（０１０２４） ９２﹒８元 跌１﹒８％

小米（０１８１０） １６﹒７元 跌０﹒７１％

京東集團（０９６１８） ３０１元 跌０﹒２７％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２８１元 跌０﹒７８％

百度（０９８８８） １５９﹒８元 無升跌

微博（０９８９８） ２４９元 無升跌

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（ｅｒ）

