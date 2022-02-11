《午市前瞻》恒指跑贏美股表現，專家指港股仍受美股波動影響

《經濟通通訊社１１日專訊》恒生指數半日收市報２４９４３，升１９點或０﹒０８％，主

板成交７０８﹒０５億元。恒生中國企業指數報８８２０，升３０點或０﹒３５％。恒生科技指

數報５６３８，跌２８點或０﹒４９％。



＊李偉傑：中芯本月上望２２至２３元＊



恒指跌幅較美股細，並維持上落格局，大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑向《

經濟通通訊社》表示，美股受加息預期拖累，科技股受壓，但內地科網企業受政府部門肯定，故

表現較好。他預期下星期恒指會再挑戰２５０００關口，但美股仍然波動且受疫情影響，料下星

期恒指會在百天線２４４００水平至２５０００間上落。未來要待北水投資氣氛進一步改善，加

上業績期利好才有望刺激港股成交額，支撐恒指突破。

股價弱勢多時的中芯國際（００９８１），公布全年多賺１﹒４倍，按季表現亦理想，李偉

傑指對中芯的投資期望仍然存在，無奈市場對晶片板塊信心未夠，加上早前管理層風波，股價維

持向淡。但他指業績理想短線會刺激股價，多間大行逐步上調目標，他料今個月內將逐步挑戰

２２至２３元水平，現價或２０元附近上車最為理想。（ｈｃ）

