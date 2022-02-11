【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒４億人幣，買神華沽騰訊

《經濟通通訊社１１日專訊》今日恒指低開８７點，報２４８３７點。最高升３３點報

２４９５７點，最低跌１９１點報２４７３２點。恒指收報２４９０６點，跌１７點或

０﹒０７％。

按額度計算，北水全日淨買入１２﹒４億元人民幣，減少１８﹒６％。北水淨買入最多的個

股依次是中國神華（０１０８８）、中國海洋石油（００８８３）、金科服務（０９６６６）；

淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、工商銀行

（０１３９８）。

主板成交１３９２﹒４１億元增加７﹒８％。其中港股通成交３５５﹒５億元，佔總成交

２５﹒５％。



＊發改委出手穩煤價＊



春節後煤價連續上漲，２月９日下午國家發展改革委召集晉、陝、蒙等地能源主管部門以及

相關企業召開穩煤價專題會議，約談部分價格虛高企業。消息傳出後，期貨市場很快有所反應，

動力煤主力合約２２０５由漲轉跌，數家煤礦在當日下午下調報價。

重要產煤地之一的內蒙古鄂爾多斯相關部門要求各煤炭企業認真分析當前供需形勢，嚴控煤

價上漲，確保煤炭市場平穩有序發展。蓄意漲價的企業將會被相關部門上報進行約談。鄂爾多斯

有數家煤礦在２月９日下午下調報價，降幅普遍在１００元╱噸左右。

中國神華升２﹒５２％報２２﹒３５元，北水淨買入３﹒７億元；中國海洋石油升

０﹒９１％報９﹒９５元，北水淨買入２﹒６億元；金科服務升９﹒６％報４２﹒２５元，北水

淨買入１﹒１億元。

騰訊控股跌１﹒５３％報４７７元，北水淨賣出７﹒３億元；建設銀行升０﹒３２％報

６﹒１８元，北水淨賣出４﹒２億元；工商銀行升０﹒８２％報４﹒９３元，北水淨賣出３﹒９

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國神華 （０１０８８） ３﹒６８

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒５６

金科服務 （０９６６６） １﹒０６

碧桂園服務 （０６０９８） ０﹒８７

信達生物 （０１８０１） ０﹒８６

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －７﹒２９

建設銀行 （００９３９） －４﹒２２

工商銀行 （０１３９８） －３﹒８９

舜宇光學科技 （０２３８２） －３﹒３５

中國移動 （００９４１） －２﹒５０

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