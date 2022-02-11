《美元走勢－羅明立》歐元關注１﹒１３５０附近支持

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１６﹒０３ １１６﹒１７ １１５﹒９６

歐元╱美元 １﹒１３８０ １﹒１４１２ １﹒１３７０

英鎊╱美元 １﹒３５３５ １﹒３５５５ １﹒３５１４

美元╱瑞郎 ０﹒９２７５ ０﹒９２８７ ０﹒９２５８

美元╱港元 ７﹒８０２３ ７﹒８０４６ ７﹒７９６１

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《美元走勢》周四（１０日）美匯指數上試９６關口，美國１月ＣＰＩ按年上漲７﹒５％，

高於預期的７﹒２％，並創下４０年來最高。數據刺激美國２年期國債收益率一度飆升２７個基

點，１０年期收益率升破２％，創２０１９年以來最高。聖路易斯聯儲主席布拉德支持在７月前

累計加息１％，其中的一次可加息０﹒５％，以應對４０年來最嚴重的通脹。數據及言論刺激美

元上試９６水平。市場押注３月會議上加息０﹒５％的可能性升至４３％。

歐元於１﹒１５前受阻回落，繼續於近期的波幅範圍上落，關注１﹒１３５０附近的支持。

今日（１１日）英國會公布第四季經濟增長，德國會公布１月消費物價指數，若通脹強烈，市況

可能又有改變。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒１３８０ １﹒１４８０ １﹒１３４０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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