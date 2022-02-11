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11/02/2022 16:16

《美元走勢－羅明立》歐元關注１﹒１３５０附近支持

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１６﹒０３　１１６﹒１７　１１５﹒９６
　　歐元╱美元　１﹒１３８０　１﹒１４１２　１﹒１３７０
　　英鎊╱美元　１﹒３５３５　１﹒３５５５　１﹒３５１４
　　美元╱瑞郎　０﹒９２７５　０﹒９２８７　０﹒９２５８
　　美元╱港元　７﹒８０２３　７﹒８０４６　７﹒７９６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》周四（１０日）美匯指數上試９６關口，美國１月ＣＰＩ按年上漲７﹒５％，
高於預期的７﹒２％，並創下４０年來最高。數據刺激美國２年期國債收益率一度飆升２７個基
點，１０年期收益率升破２％，創２０１９年以來最高。聖路易斯聯儲主席布拉德支持在７月前
累計加息１％，其中的一次可加息０﹒５％，以應對４０年來最嚴重的通脹。數據及言論刺激美
元上試９６水平。市場押注３月會議上加息０﹒５％的可能性升至４３％。
　　歐元於１﹒１５前受阻回落，繼續於近期的波幅範圍上落，關注１﹒１３５０附近的支持。
今日（１１日）英國會公布第四季經濟增長，德國會公布１月消費物價指數，若通脹強烈，市況
可能又有改變。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　１﹒１３８０　１﹒１４８０　１﹒１３４０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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