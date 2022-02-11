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11/02/2022 12:05

【新冠肺炎】匯豐柏寧分行及熙華大廈分行有員工確診

　　《經濟通通訊社１１日專訊》匯豐宣布，由於銅鑼灣柏寧分行及卓越理財中心、熙華大廈分
行及卓越理財中心，各有一名員工確診感染新冠病毒，兩家分行即日起暫停服務，直至另行通知

　　兩名員工於分行最後上班日期，分別為１月３１日及２月８日。匯豐指，有關分行已安排深
層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已安排該行所有員工進行病毒檢測。
（ｂｉ）

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