【地皮截標】淺水灣南灣道豪宅地截標，至少收８份標書

《經濟通通訊社１１日專訊》港島南區淺水灣南灣道豪宅地今日中午截標，據現場所見，至

少收到８份標書，包括新地（０００１６）、信置（０００８３）、建灝地產、鷹君集團

（０００４１）、爪哇集團（００２５１）、嘉華國際（００１７３）、英皇國際

（００１６３）及資本策略（００４９７）合組財團入標等。

英皇國際物業經理蔡宏基表示，該地皮是傳統港島豪宅地，鄰近集團旗下商場，周邊設備齊

全，而集團於壽臣山有類似發展經驗，所以決定入標。他指，集團計劃將該項目發展為兩至四棟

豪宅或別墅，出價已考慮地基及雜項成本，預期興建需時５至７年，該地皮有機會成為地王。

建灝地產行政經理林綺華表示，該地皮罕見，規劃不算太大，投資金額較細，所以決定入標

，雖然近日市況受疫情影響，但項目是作長遠考慮，料豪宅仍有追捧。

爪哇集團營業部總經理陳愷鑫指，地皮罕有及擁全海景，集團計劃發展低密度別墅，由於現

時地皮較少，所以計劃以收租為主，作長期投資。

嘉華國際發展及租務部總監尹紫薇表示，地皮屬難得海景南區地，市場上類似供應較少，認

為具發展潛力。

市場預計估值介乎約９﹒５億至１４﹒２４億元，樓面地價約５萬至７﹒５萬元，每呎樓面

地價上限高達７﹒５萬元，或創本港住宅地呎價紀錄。該地皮面積約為２１１７３平方呎，估計

可建樓面面積約為１９０５６平方呎，同時並沒有針對項目最大上蓋面積、層數及高度的條款限

制。（ｂｉ）







