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11/02/2022 15:38

【新冠肺炎】鑽石山荷里活百老匯戲院３月結業

　　《經濟通通訊社１１日專訊》本港爆發第五波疫情，政府早前已下令關閉戲院，戲院生意停
頓，百老匯院線今日宣布，位於鑽石山荷里活廣場的荷里活百老匯戲院，將於３月結業。
　　百老匯院線公布，由於荷里活百老匯戲院租約至３月期滿及疫情關閉令，抱歉未能在光影之
下道別，期望日後與大家在其他百老匯戲院再次見面。（ｂｉ）

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