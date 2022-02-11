【新冠肺炎】鑽石山荷里活百老匯戲院３月結業

《經濟通通訊社１１日專訊》本港爆發第五波疫情，政府早前已下令關閉戲院，戲院生意停
頓，百老匯院線今日宣布，位於鑽石山荷里活廣場的荷里活百老匯戲院，將於３月結業。
百老匯院線公布，由於荷里活百老匯戲院租約至３月期滿及疫情關閉令，抱歉未能在光影之
下道別，期望日後與大家在其他百老匯戲院再次見面。（ｂｉ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事11/02/2022
【集採升級】醫保局深化集採釀醫藥股A股股災 中成藥被點名集體暴跌
|財經熱話11/02/2022
受累疫情樓市冰封兼高盛下調目標價 地產股普遍下跌
|財經熱話11/02/2022
【被低估實力】中芯業績佳 專家直言「平得過分，戥佢唔抵！」
|FOCUS11/02/2022
【FOCUS】聯儲偷步突擊加息？ 中國寬鬆首戰報捷
|大行報告11/02/2022
【大行炒D乜】高盛降多隻本地地產股目標 匯證調低瑞聲目標評級
|開市Good Morning11/02/2022
溫鋼城：港股後市關鍵看北水 23802為好淡分水嶺
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰