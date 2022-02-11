【新冠肺炎】全線郵政局周一至五提早至下午４時關閉

《經濟通通訊社１１日專訊》因應疫情發展，香港郵政宣布，由明日（１２日）起，調整全
線郵政局的服務時間，直至另行通知。
全線郵政局於星期一至五維持正常開門時間，但提早於下午四時關閉；星期六營業時間不變
，郵政總局及尖沙咀郵政局則繼續提早於下午一時關閉；郵政總局星期日繼續關閉。流動郵政局
維持正常服務。（ｂｉ）
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