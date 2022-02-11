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即市新聞

11/02/2022 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２４８４１點，跌１９點，低水６６點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４８４０點，跌２０點，低水
６７點，最新報２４８４１點，跌１９點，低水６６點，合約成交１８８張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８７６１點，跌１１點，低水２３點，最新報８７６３點，
跌９點，低水２１點，合約成交７６５張。

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