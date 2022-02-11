【夜期時段】即月期指最新報２４８４１點，跌１９點，低水６６點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４８４０點，跌２０點，低水

６７點，最新報２４８４１點，跌１９點，低水６６點，合約成交１８８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８７６１點，跌１１點，低水２３點，最新報８７６３點，

跌９點，低水２１點，合約成交７６５張。

