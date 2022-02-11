《再戰明天》烏克蘭總統與德國總理舉行會談，印度公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社１１日專訊》烏克蘭總統與德國總理舉行會談，及印度公布ＣＰＩ，料為下

周一（１４日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，烏克蘭總統澤連斯基與德國總理朔爾茨舉行會談，巴西總統博爾索

納羅訪問俄羅斯。

數據方面，本港時間周一５：３０ａｍ，新西蘭公布１月服務指數表現。晚上

８：００ｐｍ，印度公布１月消費者物價指數，年率料為６％，前值為５﹒５９％。

在本港，下周一公布業績的公司有：世大（０８００３）、環球戰略（０８００７）、宏海

（０８０２０）、量子思維（０８０５０）、縱橫遊（０８０６９）、新維（０８０８６）、昌

利（０８０９８）、法諾（０８１５３）、國藥科技（０８１５６）、時時服務（０８１８１）

、創天傳承（新）（０８１９５）、比高（０８２２０）、宏強（０８２６２）、富譽

（０８２６９）、新華電視（０８３５６）、浩柏（０８４３１）、怡康泰（０８４４５）、民

信（０８４５６）、新加坡美食環球美食（０８４９６）、廣駿（０８５１６）、創天傳承

（０８５８５）、亮晴（０８６０３）、亞洲速運（０８６２０）等。（ｗａ）

