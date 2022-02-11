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11/02/2022 19:20

《再戰明天》烏克蘭總統與德國總理舉行會談，印度公布ＣＰＩ

　　《經濟通通訊社１１日專訊》烏克蘭總統與德國總理舉行會談，及印度公布ＣＰＩ，料為下
周一（１４日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，烏克蘭總統澤連斯基與德國總理朔爾茨舉行會談，巴西總統博爾索
納羅訪問俄羅斯。
　　　數據方面，本港時間周一５：３０ａｍ，新西蘭公布１月服務指數表現。晚上
８：００ｐｍ，印度公布１月消費者物價指數，年率料為６％，前值為５﹒５９％。　　
　　在本港，下周一公布業績的公司有：世大（０８００３）、環球戰略（０８００７）、宏海
（０８０２０）、量子思維（０８０５０）、縱橫遊（０８０６９）、新維（０８０８６）、昌
利（０８０９８）、法諾（０８１５３）、國藥科技（０８１５６）、時時服務（０８１８１）
、創天傳承（新）（０８１９５）、比高（０８２２０）、宏強（０８２６２）、富譽
（０８２６９）、新華電視（０８３５６）、浩柏（０８４３１）、怡康泰（０８４４５）、民
信（０８４５６）、新加坡美食環球美食（０８４９６）、廣駿（０８５１６）、創天傳承
（０８５８５）、亮晴（０８６０３）、亞洲速運（０８６２０）等。（ｗａ）

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