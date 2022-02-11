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11/02/2022 10:48

【新冠肺炎】冼國林倡分區禁足強檢，建議政府公開確診者個人資料

　　《經濟通通訊社１１日專訊》財務公司第一信用（０８２１５）創辦人、國藝集團
（０８２２８）主要股東，同時亦是「藍營ＫＯＬ」的冼國林早前宣布參選行政長官選舉。冼國
林繼早前公布競選政綱後，再公布有關本港抗疫政策建議大綱。他在大綱中指出，第一，動態清
零的大方向不變，必須完全摒棄與病毒共存之想法，第二，要在保護私隱和全香港市民的身體健
康取得平衡的同時，以抗疫優先。

＊倡分區禁足強檢，徵用室內運動場等作檢疫中心＊

　　全民檢測計劃方面，冼國林建議，將全香港分為６至７個大區，每區大約百多萬人，然後作
出分區封閉，逐區進行強制檢測。期間區內居民不能離家，每戶可派一人到附近超市購買食物。
對有特別需要家庭，當局可適量派發食物和藥物。當區內全部人完成檢測後，食肆，戲院、健身
院及美容院等可以恢復正常營業，並且恢復食肆晚市堂食。
　　冼國林又提倡，除了竹篙灣檢疫中心外，當局可考慮徵用室內運動場、表演場館或學校禮堂
作為檢疫中心，以及興建方艙醫院式的半開放隔離中心；除了紀律部隊外，政府亦可引用《公安
條例》ｓ﹒４０，徵用任何人士作為特務警察協助抗疫。在必要時，亦可向中央提出要求駐港解
放軍提供協助。另外，設立一個全港抗疫總指揮中心，由司局級首長輪流當值，協調及指揮各個
單位╱部門之抗疫工作，並在中心內設立多條２４小時全天候熱線電話。

＊市民需使用港康碼，倡政府公開確診者個人資料＊

　　他又建議，所有市民必須使用含有個人資料的港康碼，政府亦應公布，確診者的姓名、身份
證號碼前３個字、電話號碼後４個字及居住地址的街道名，並要求所有密切接觸者必須於２４小
時內主動向檢疫中心報告及進行檢測，及在中心等候結果，否則將要罰款及判監。此外，在公眾
場所不佩戴口罩，最低罰款為２萬元。如果再犯，可被判入獄不少於１個月，及不多於６個月，
並須繳交定額罰款１０萬元，如未能繳交罰款則增加監禁一個月。（ｓｌ）

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