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即市新聞

11/02/2022 16:14

《本港樓市》中原ＣＣＬ按周跌０﹒７７％，料３月下試１８０點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８４﹒４９點，創３７周新
低，按周跌０﹒７７％，跌幅６周以來最大。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報
１８６﹒１７點，創４０周新低，按周跌０﹒７２％，跌幅６周以來最大。ＣＣＬ（中小型單位
）報１８４﹒１２點，創４０周新低，按周跌０﹒７４％，跌幅６周以來最大。ＣＣＬ（大型單
位）報１８６﹒４０點，按周跌０﹒９３％，跌幅８周以來最大。

＊料３月樓價向下調整，ＣＣＬ下試１８０點＊

　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，１月５日政府宣佈收緊防疫措施後，ＣＣＬ四大
整體指數齊跌，ＣＣＬ、ＣＣＬ　Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）創新低。相信新春前ＣＣＬ
跌穿１８４點水平。新春後疫情惡化，ＣＣＬ將下試１８２點。本周二（８日）政府宣布進一步
收緊防疫限制，將於３月上旬公布的ＣＣＬ才開始反映。措施打擊樓市活動，估計３月樓價向下
調整，ＣＣＬ下試１８０點。

＊新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ按周跌１﹒１９％，創２９周新低＊

　　四區樓價方面，本周三區跌一區升。新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１７１﹒８３點，創２９周
新低，按周跌１﹒１９％，跌幅６周以來最大。九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８１﹒６７點，按周
跌０﹒９６％，跌幅７周以來最大，結束５周連升。港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８６﹒７７點，
按周跌０﹒６８％。新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１９８﹒８６點，按周升０﹒３６％。（ｓｌ）

　

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