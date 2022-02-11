【新冠肺炎】信和集團派發２８萬套快速檢測包予基層人士

《經濟通通訊社１１日專訊》信和集團與黃廷方慈善基金捐出２８萬套快速檢測包，透過民

建聯１８區地區支部及集團義工團隊由下周起送贈基層人士。

信和集團副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光表示，新一波疫情尤其嚴峻，社區對病毒檢測

需求大幅上升，因此信和集團送出快速檢測包，希望為防疫帶來多一重保障。（ｓｌ）

